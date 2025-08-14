Nem húzta be a kéziféket a sofőr, halálra nyomta a teherautója egy előszállási benzinkúton

Halálra préselt egy 22 éves fiatalembert tankolás közben a teherautója szerda hajnalban Előszálláson – írja a feol.hu. A lapnak a történtekkel kapcsolatban a rendőrség azt írta, hogy:

2025. augusztus 13-án nem sokkal 4 óra után érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy Előszállás belterületén egy üzemanyagtöltő állomáson egy tehergépjármű oszlophoz szorított egy személyt. A rendelkezésre álló adatok alapján a sofőr a járműből kiszállás előtt a fékberendezéssel nem megfelelően rögzítette járművét, melynek következtében az gurulni kezdett és a férfit a benzinkút oszlopának nyomta. A sofőr a helyszínen életét vesztette, a baleset körülményeit Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vizsgálja.

A Blikk cikke szerint a tragikus hirtelenséggel elhunyt fiatal Varga Zsombor focista volt, aki a Sárosd NKSC vármegyei I. osztályú egyesületben játszott.