Belföld

Nem húzta be a kéziféket a sofőr, halálra nyomta a teherautója egy előszállási benzinkúton

Varga Jennifer / 24.hu
admin Mázsár Tamás
2025. 08. 14. 06:35
Varga Jennifer / 24.hu

Halálra préselt egy 22 éves fiatalembert tankolás közben a teherautója szerda hajnalban Előszálláson – írja a feol.hu. A lapnak a történtekkel kapcsolatban a rendőrség azt írta, hogy:

2025. augusztus 13-án nem sokkal 4 óra után érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy Előszállás belterületén egy üzemanyagtöltő állomáson egy tehergépjármű oszlophoz szorított egy személyt. A rendelkezésre álló adatok alapján a sofőr a járműből kiszállás előtt a fékberendezéssel nem megfelelően rögzítette járművét, melynek következtében az gurulni kezdett és a férfit a benzinkút oszlopának nyomta. A sofőr a helyszínen életét vesztette, a baleset körülményeit Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vizsgálja.

A Blikk cikke szerint a tragikus hirtelenséggel elhunyt fiatal Varga Zsombor focista volt, aki a Sárosd NKSC vármegyei I. osztályú egyesületben játszott.

