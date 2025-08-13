Szerdai friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. augusztus 13., szerda
- Orbán Viktort megint fapadoson szúrták ki, Bilbaóba utazott a miniszterelnök.
- Zelenszkij a Trump-Putyin csúcs előtt: Nem adjuk a Donbaszt.
- Putyin Kim Dzsongunnal beszélte meg, mi várható a Trumppal való csúcstalálkozóján.
- Zelenszkij megkönnyítené a hadköteles fiataloknak Ukrajna elhagyását.
- Gábor László, az Origo volt főszerkesztője már új lapot vezet.
- Évente több száz adatvédelmi incidenst jelentenek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak.
- Jobb helyzetkihasználással jutott tovább a Fradi a BL-ben.
- Szoboszlai Dominik: Kétszer olyan jól kell játszanod, mint a csapattársaid, mert ha ugyanazon a szinten játszol, akkor őket fogják választani.
- Armand Duplantis Budapesten döntötte meg a világcsúcsát.
- A 3-as villamos az Élessarok és az Örs vezér tere M+H között nem közlekedik. A járattal a Gubacsi út / Határ úttól a Sörgyárig utazhatnak.
- A 47-es és 49-es villamos a Kálvin tér M és a Deák Ferenc tér M között augusztus 15-ig nem közlekedik. A kimaradt szakaszon az M3-as metróval, a 72-es trolibusszal és 9-es autóbusszal utazhatnak.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között várható.
- Késő estére 18 és 25 fok közé hűl a levegő.
- Ipoly
- EUR 395,96
- USD 340,93
- CHF 420,9
- GBP 459,23
