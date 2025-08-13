reggeli pakkfriss hírekpolitikaforgalom
Szerdai friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. 08. 13. 07:00
2025. augusztus 13., szerda

Friss hírek

 

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

BKK

  • 3-as villamos az Élessarok és az Örs vezér tere M+H között nem közlekedik. A járattal a Gubacsi út / Határ úttól a Sörgyárig utazhatnak.
  • 47-es és 49-es villamos a Kálvin tér M és a Deák Ferenc tér M között augusztus 15-ig nem közlekedik. A kimaradt szakaszon az M3-as metróval, a 72-es trolibusszal és 9-es autóbusszal utazhatnak.

 

Mai időjárás:

 

Névnap:

  • Ipoly

 

Deviza középárfolyam:

  • EUR 395,96
  • USD 340,93
  • CHF 420,9
  • GBP 459,23

 

