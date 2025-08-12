orosz-ukrán háborúvlagyimir putyinkim dzsong unészak-korea
Nagyvilág

Putyin Kim Dzsongunnal beszélte meg, mi várható a Trumppal való csúcstalálkozóján

Getty Images
admin Rugli Tamás
2025. 08. 12. 20:40
Getty Images

Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonon beszélt Kim Dzsongunnal, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság vezetőjével – közölte kedd este a Kreml sajtószolgálata.

„A felek megerősítették elkötelezettségüket a baráti, jószomszédi és együttműködési kapcsolatok további fejlesztése mellett minden területen, a 2024. június 19-én Phenjanban aláírt, Oroszország és a KNDK közötti átfogó stratégiai partnerségi szerződésnek megfelelően” – állt a közleményben. A szerződés kölcsönös katonai segítségnyújtást ír elő arra az esetre, ha valamelyik fél fegyveres támadás célpontjává válna.

Putyin gratulált Kimnek Korea japán gyarmati uralom alóli felszabadulásának 80. évfordulójához, amelyet augusztus 15-én ünnepelnek. Az észak-koreai vezető hangsúlyozta, hogy a köztársaság ezt az ünnepet Oroszországgal közös ünnepének tekinti, és nem felejti el a Vörös Hadseregnek a megszállók elleni küzdelemben betöltött szerepét.

Az orosz elnök megvitatta Kimmel a Donald Trump amerikai elnökkel pénteken Alaszkában tartandó csúcstalálkozóját, és méltatta Észak-Koreának a kurszki régió felszabadításához nyújtott támogatását az ukrajnai háborúban. A két vezető megállapodott a személyes kapcsolatok ápolásának folytatásában.

Zajlanak az előkészületek

Közben Szergej Lavrov és Marco Rubio, orosz és amerikai külügyminiszterek is megbeszéléseket folytattak Putyin és Trump pénteki csúcstalálkozóját megelőzően, közölte kedd este a moszkvai külügyi tárca.

„Augusztus 12-én telefonbeszélgetést folytatott Szergej Lavrov, az Oroszországi Föderáció külügyminisztere és Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere. Megvitatták az augusztus 15-én Alaszkában megrendezendő találkozó előkészületeinek egyes részleteit, amelyen Vlagyimir Putyin, Oroszország elnöke és Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke találkozik majd. Mindkét fél megerősítette elkötelezettségét a találkozó sikeres lebonyolítása mellett” – hangsúlyozták az oroszok.

Jurij Usakov, az orosz államfő külpolitikai tanácsadója is megerősítette, aki szerint a két vezető az ukrajnai válság hosszú távú békés rendezésének lehetőségeire fog összpontosítani. Usakov azt mondta, a Kreml arra számít, hogy az ezt követő csúcstalálkozó Putyin és Trump között orosz területen lesz.

Kapcsolódó
Orbán Viktor: Oroszország ezt a háborút megnyerte
A miniszterelnök szerint Magyarország egyetlen nap alatt elintézhetné Ukrajna összeomlását.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Megrázó felvételen a kolumbiai bikaviadalok egyik utolsó áldozatának halála
Zelenszkij megkönnyítené a hadköteles fiataloknak Ukrajna elhagyását
„Szánalmas és gyenge” – Orbán orosz–európai csúcstalálkozót sürgetve üzent Brüsszelnek
Trump kikérte Orbán véleményét arról, Ukrajna legyőzheti-e Oroszországot
Orbán Viktort megint fapadoson szúrták ki
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik