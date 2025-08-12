origogábor lászlóellenpont
Gábor László, az Origo volt főszerkesztője már új lapot vezet

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Kerner Zsolt
2025. 08. 12. 20:10
Adrián Zoltán / 24.hu

Gábor László, az Origo egykori főszerkesztője a szintén Mediaworks érdekeltségébe tartozó új lap, az Ellenpont vezetője lett, írja a Telex. Az újság az eddigi cikkek alapján illik a kormányközeli média többi lapja közé, alapvetően Magyar Péterrel, Volodimir Zelenszkijjel és a mögéjük vélt médiahálózattal foglalkoznak.

Gábor 2024 végéig vezette az Origót, amely a végén rengeteg névtelen cikket közölt. A főszerkesztő 2020-ban tanúvallomásban azt állította, nem tudta, ki írta a Donáth Annáról szóló lejárató cikket, illetve azt sem, ki döntött annak megjelentetéséről.

Biztosan nem fogjuk megállni, hogy a bohóc és társai néhány égbekiáltó aljasságára vagy szánalmas szerencsétlenkedésére olykor ne reagáljunk

– írja Gábor a köszöntőjében.

