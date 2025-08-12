Zelenszkij megkönnyítené a hadköteles fiataloknak Ukrajna elhagyását

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök utasítást adott kedden a kormánynak a fiatal hadköteles férfiak kiutazásának megkönnyítésére – írja az MTI.

„Megbíztam a kormányt, hogy a katonai parancsnoksággal közösen vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy egyszerűsítsék az államhatár átlépését a fiatal ukránok számára. Jelenleg 18 éves felső korhatár van érvényben (a szabad kiutazásra). Javaslom, hogy emeljék ezt a korhatárt 22 évre” – közölte az ukrán elnök egy ifjúsági fórum résztvevőivel tartott találkozóján. „Úgy gondolom, hogy ez egy pozitív és helyes kezdeményezés, amely sok fiatal ukránnak segít megőrizni kapcsolatait Ukrajnával, és elsősorban Ukrajnában megvalósítani tanulmányi terveiket” – tette hozzá.

A korhatár módosítása ugyanakkor végső soron az ukrán parlament hatáskörébe tartozik. Az Oroszországgal háborúban álló Ukrajnában a hadiállapot kihirdetése óta a 18-60 éves, hadköteles korú férfiaknak csak kivételes esetekben engedélyezik, hogy elhagyják az ország területét. A háború kirobbanása nyomán számos kiskorú ukrán hagyta el hazáját, de időközben betöltötték a 18. életévüket és a kiutazási korlátozásoktól tartva nem tértek vissza Ukrajnába.

Az kijevi parlamentben jelenleg már viták folynak a 18-tól 24-ig terjedő korcsoport számára a kiutazási könnyítésekről. Jelenleg csak a 25. életévtől mozgósítanak embereket az ukrán hadseregbe.