Orbán Viktort megint fapadoson szúrták ki

A Főnök ma Wizzair járattal utazott Bilbaóba…Rogán szerint ez lehet a megoldás a Fidesz bajaira. Ez a kép mindennél jobban mutatja, hogy mekkora bajban van a NER… (mert a fapados utazásra ez az egyetlen magyarázat, ha nem romlottak el a „honvédségi” luxus jetek, vagy nem sztrájkolnak Lőrinc magángépeinek pilótái.

– írta Hadházy Ákos a Facebookon, amihez egy képet is mellékelt a miniszterelnökről és feleségéről a repülőn. A repülés hírét korábban a Blikk is megírta, amit a Híradó.hu is szemlézett.

Nem ez az első alkalom, hogy a miniszterelnök fapados repülőgépen tűnik fel.