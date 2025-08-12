Fogalmazást kell írnia a győri diáknak, aki nyilvános kivégzésekre készült, felfüggesztették az ellene indult eljárást

Halál a feketékre, a muszlimokra és a szivárványosokra

– írta korábban közösségi oldalán egy 15 éves győri diák, akit le is tartóztattak az amerikai FBI jelzései alapján.

A Blikk arról ír, hogy a fiú sorsa jóra fordult, és – szinte példátlan módon – büntetés nélkül megúszhatja, hogy nyilvános kivégzéseket tervezett még az év elején. A muszlim, fekete és LMBTQ-személyek elleni fenyegetéseit egy internetes csevegőprogramban tette közzé, amire felfigyelt az FBI, az elitgimnáziumba járó tinédzsert pedig letartóztatták.

A lap szerint július végén vádemelés helyett az ügyészség három évre feltételesen felfüggesztette az eljárást, így a terrorcselekmény elkövetésével fenyegetéssel gyanúsított fiatal fellélegezhet. A pártfogó felügyelet alatt álló gyereknek ezen idő alatt mindössze annyi a feladata, hogy néhány magatartási szabályt betartson, amiket előírtak neki.

A fiú ügyvédje, Lichy József a lapnak elmondta, a diáknak többek között írnia kell egy tízezer karakter terjedelmű fogalmazást arról, hogy a cselekményének milyen hatása volt önmagára és családjára, illetve ki kell fejtenie, hogy számára mit jelent a béke és az együttélés, valamint, hogy a jövőben milyen tényezők ösztönzik majd arra, hogy tartózkodjon az ismételt bűnelkövetéstől. Emellett pszichoterápiás kezelésen kell részt vennie, illetve törekednie kell a tanulmányai folytatására. A pártfogó felügyelőnek meg kell mutatnia a közösségimédia-oldalait, megosztásait, kommentjeit. De nem tölthet le és nem használhat titkosított kommunikációs alkalmazásokat sem.

A diákot öt hónap után engedték ki a javítóintézetből, egy hónapig házi őrizetben volt, de most már oda mehet, ahova csak akar.