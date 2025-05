Kedden ukrán csalókra figyelmeztetett Orbán, csütörtökön már arról írt Rétvári, hogy lecsaptak rájuk

Lecsapott a rendőrség az ukrán csalókra – írta csütörtöki Facebook-bejegyzésében Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.

Orbán Viktor miniszterelnök mindössze két nappal korábban tett ki arról videót a Facebookra, hogy az sms-es és online csalások évente 8 milliárd forint kárt okoznak Magyarországon, és hogy ezeknek a csalásoknak az elkövetői ukrán bűnözők.

Rétvári bejegyzése alapján a hatóságok gyorsan dolgozhattak, ugyanis a beszámoló szerint csütörtökre a rendőrség feltérképezte a digitális bűnszervezeteket, strómanokat, ukrán irányítókat, call centereket, ezzel pedig már 169 ukrán gyanúsítottat azonosítottak be, akik között olyan irányítók, szervezők és strómanok is vannak, akik a bűnszervezet pénzmosó tevékenységét segítik. Kiemelte, hogy több szervező ellen nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki, ők pénzmosásban, adathalászatban, hamis call centerek üzemeltetésében és átverős piactéri csalásokban vettek részt.

Rétvári Bence közölte, hogy

Hajdú-Bihar vármegyében ukrán futáros pénzátvétellel hajtottak végre úgynevezett kriptós csalásokat, ennek során egy sértettet 103 millió forintos befektetésre vettek rá. Az e-maileket Ukrajnából küldték, majd futárt is küldtek a pénzért. Idén májusában a rendőrség csapdát állított, és elfogta az ukrán férfit, aki Varsóból érkezett, és 300 eurós fizetségért szállította volna a pénzt.

Hozzáfűzte, hogy ukránok irányítottak online pénzmosó hálózatokat is, a bűnszervezeti hierarchia csúcsán álló ukránok magyar strómanokon keresztül mosták tisztára az áldozatoktól kicsalt pénzeket.

Csongrád-Csanád vármegyében egy ukrán állampolgár irányította azt a hálózatot, amelyben banki ügyintézőnek álcázott telefonos csalók az áldozataiktól távoli asztali elérést kértek, majd megszerezték a banki adataikat, és leemelték a pénzüket,

Baranya vármegyében ukrán irányítók átjátszóállomásos csalásokat hajtottak végre kriptovaluta legendával. Egy telekommunikációs bázist találtak, amely mögött ukrán IT-s csalók álltak, akik nemzetközi hívásokat álcáztak, Pest vármegyében pedig szintén telefonos trükkökkel 25 ügyben 3 ukrán szervező ellen indult eljárás – sorolta a konkrét eseteket az államtitkár.

Veszprém vármegyében 150 milliós kárt okozott 4 ukrán gyanúsított, akik telefonos és online átverések révén 35 sértettől csaltak ki pénzt, Szlovákiában élő ukránok pedig banki ügyintézést színlelve hívták fel a sértetteket és telepítették velük az AnyDesk, távoli asztali alkalmazást biztosító programot, majd jogosulatlan tranzakciókat hajtottak végre – tudatta az államtitkár.

Rétvári Bence bejegyzésében arra is felhívta a figyelmet, hogy egy ukrán állampolgár irányította az online piactéri adathalászatot hamis csomagküldő oldalakkal, ezzel jóhiszemű eladókat csaptak be internetes oldalakon keresztül és banki adataikat megszerezve emeltek le pénzt. Megjegyezte azt is, hogy a valaha volt legnagyobb bűnszervezeti illegális call center hálózat is szintén Ukrajnában működött, ezzel magyarokat hívtak fel bank nevében és csalták ki a pénzüket.