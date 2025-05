Orbán Viktor: Vigyázat, ukrán csalók!

A banki csalások mögött is nagyrészt ukránok állnak – ez derült ki Orbán Viktor kedden közzétett, Vigyázat, ukrán csalók! című videójából. A miniszterelnök a videó elején „egy ukrán kibercsalók” által küldött sms-t mutat a telefonján, melyben egy link szerepel, majd elmondja, hogyha „,ráütsz ide, már ugrott is a lóvéd”.

Orbán elmondta, hogy a holnapi kormányülésen főleg gazdasági kérdések lesznek terítéken, de kiemelten foglalkoznak a banki csalásokkal és hekkertámadásokkal is, melyek elmondása szerint az utóbbi időben megszaporodtak. Úgy tűnik, a kormány szerint erről is Ukrajna tehet: Orbán kiemelte, hogy első sorban az ukrán hátterű kibercsalások száma ugrott meg, melyek akár évi 8 milliárd forint kárt is okozhatnak a magyar családoknak.

Elárulta, hogy nem rég számoltak fel egy 19 fős, ukrán szervezett bűnözéshez köthető szervezetet Magyarországon.

Eközben a kormány gőzerővel kampányol Ukrajna uniós csatlakozása ellen. A témában hétfő óta online is véleményt lehet nyilvánítani – annyiszor, ahányszor jól esik: