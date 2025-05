Nagy István: Ha nem lesz újabb fertőzés, akkor május 30-án kihirdethetik a ragadós száj- és körömfájásvírus végét

Eredményesnek értékelte a ragadós száj- és körömfájással szembeni védekezést Nagy István agrárminiszter, aki kedden az Országgyűlés mezőgazdasági bizottsága előtt adott beszámolójában azt mondta: ha nem lesz újabb fertőzés, akkor május 30-án kihirdethetik a mentességet, június 30-ával pedig feloldhatják a Magyarországgal szemben elrendelt európai uniós korlátozásokat is.

A miniszter beszámolójában úgy értékelte: a fertőzött állatok leölése a lehető legnagyobb biztonsági előírások mellett, a legnagyobb fegyelmezettséggel történt, a telepek őrzésére bevetették a rendőrséget is, a fertőtlenítésben pedig közreműködött a hadsereg vegyvédelmi osztaga.

Elismerte ugyanakkor, hogy az állatok megsemmisítése okozta a legnagyobb társadalmi elégedetlenséget is, és azzal is meg kellett küzdeni, hogy az emberek hisztériát akartak kelteni ezzel kapcsolatban. Közölte: a Magyarországon érintett öt telep tulajdonosaival folyamatosan konzultálnak, jelenleg több lépésben zajlik a fertőtlenítés, és megkezdődött a kártalanítás előkészítése is.

A védekezés és az állami kártalanítás alapelvének azt nevezte, hogy ösztönözzék az újrakezdést, minden támogatást megadjanak ahhoz, hogy ezek a telepek a lehető leggyorsabban visszaálljanak a termelésbe.