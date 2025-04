Megújul a kormány beruházás-támogatási rendszere

A kormányzat az egyedi döntéssel nyújtható támogatások feltételrendszerének módosításával „minden eddiginél több támogatást biztosít a hagyományos magyar újító szellemnek és az ebből fakadó kutatás-fejlesztési tevékenységnek” – olvasható Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter friss bejegyzésében.

Szijjártó arról számolt be, hogy Magyarországon az elmúlt években sorra dőltek meg a beruházási rekordok: a kormány 2014 óta összesen már 2200 nagyberuházáshoz adott támogatást, amelyek mind-mind modern technológiát hoztak hazánkba mintegy 24 ezer milliárd forint értékben, országszerte 170 ezer új munkahelyet teremtve. Szerinte ugyanakkor a beruházásokért évről évre keményebb nemzetközi verseny zajlik, és ezért a támogatási rendszert is folyamatosan meg kell újítani, hogy „jöhessenek az újabb és újabb rekordok”. Tájékoztatása szerint ennek céljából módosították az egyedi kormánydöntéssel nyújtható támogatások (EKD) feltételrendszerét.

A mostani változtatás minden eddiginél több támogatást biztosít a hagyományos magyar újító szellemnek és az ebből fakadó kutatás-fejlesztési tevékenységek kibontakozásának

– hangsúlyozta.

A miniszter szót ejtett arról is, hogy immár az eddigi száz helyett a legalább ötven főt foglalkoztató vállalatok is kaphatnak kutatás-fejlesztési beruházási támogatást, amennyiben szabadalmaikat Magyarországon jelentik be. Emellett új támogatási kategória nyílik az olyan új fejlesztőközpontok hazánkba vonzása érdekében, amelyek a magyar egyetemekkel akarnak együttműködni.

Támogatjuk a vállalatokat abban, hogy képezzék munkavállalóikat, akár három éven keresztül, legalább 25 fős kontingensekben, s minden eddiginél szélesebbre nyitjuk a támogatási programot a magyar kis- és közepes vállalkozások előtt, amelyek az észak-keleti és a déli régiókban már 2 milliós beruházásaikhoz is támogatást kaphatnak, ráadásul előleg folyósításával

– tette még hozzá.