Novák Előd törvényjavaslattal szedetné le a szivárványos zászlókat a középületekről

Novák Előd törvénymódosítást nyújtott be, amellyel betiltaná, hogy középületekre kitehessék a szivárványos zászlót. A Mi Hazánk alelnöke szerint a szivárványos zászló az állampolgárok többségének meggyőződését, érzületét súlyosan sérti, megbotránkozást vált ki, ráadásul mindezt a helyi közakarat ellenében, nagy nyilvánosság előtt követik el. A javaslat célja az, hogy ennek a nemkívánatos jelenségnek véget vessen – olvasható a javaslat magyarázatában.

Novák Előd korábban már próbálkozott ilyen törvényjavaslattal, de akkor nem járt sikerrel. Most a Telex azt írja, nem kizárt, hogy átmegy a parlamenten, legalábbis erre utal Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkárának egyik parlamenti felszólalása. Az államtitkár az Alaptörvény-módosítás vitájában nemrég úgy fogalmazott: abból bizonyos döntések és bizonyos hozzáállás következik, akár az is, hogy a hivatalos épületekre csak olyan zászlókat lehet kitűzni, amelyek az adott intézménynek vagy az adott hivatalnak a hivatalos zászlói. „Szerencsére ez nem az Alaptörvény szintje, hanem egy másik törvényben rendezendő dolog, de úgy gondolom, hogy ennek is van létjogosultsága” – mondta a államtitkár.

Kedden Óbudán a polgármesteri hivatalra került ki a szivárványos zászló: