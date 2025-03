Kabátokkal takarta a polgármester a házkutatás után hátrahagyott rendőrségi zárpecsétet

A rendőrség december 4-én szállt ki Besenyszögre, hogy az önkormányzat cégénél rajtaütésszerű vizsgálatot hajtson végre. A lefoglalt iratok nagy részét azonban nem vitték el a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kisváros polgármesteri hivatalából, hanem egy használaton kívüli irodában helyezték el. A helyiség bejáratára vörös, lepecsételt zárszalagot helyeztek.

Balogh Zoltán, a független, de a Fidesszel kiváló munkakapcsolatot ápoló polgármester a december 12-i testületi ülésen nem tett említést az egy héttel korábban zajlott házkutatásról, és a februári ülés előtt is igyekezett eltüntetni a képviselők elől a nyomokat. A testület egyik tagja legalábbis a 24.hu-nak azt mondta, a februári ülés előtt képviselőtársával véletlenül bukkantak rá az eltakart rendőrségi pecsétre. A kabátokat akasztották a tanácsteremmel egy szinten lévő iroda elé állított fogasokra, amikor észrevették a sok ruha mögött a rendőrségi jelzést. Szabó Tibor közölte, le is fényképezték a pecsétet, ám hivatalos információkat ezután sem kaptak a vizsgálatról. A pénzügyi bizottságot vezető Szabó néhány nap múlva levélben kért tájékoztatást a decemberi eseményekről, és kérte azt is, hogy az ügyben tegyenek közzé hirdetményt a város honlapján, hogy elejét vegyék a találgatásoknak.

A képviselő levelére a település jegyzője válaszolt.