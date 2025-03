Trollkodásból beküldött, AI-generálta képet díjaztak Novák Előd kismama-szépségversenyén

Január végén jelentette be Novák Előd, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője, hogy „kedvcsináló kismama-szépségversenyt” hirdet „egymillió forintos díjazással az egy évi jövedelme felajánlásából”. A pályázatra kismamákról készült fotókat vártak (akár családtagokkal kiegészülve), és az első napokban leginkább azért kapott kritikát a kezdeményezés, mert olyan fotókat is vártak, amiket akár a kismamák (vagy a képeken szereplő hozzátartozók) tudta nélkül küldtek be, komoly adatvédelmi aggályokat is felvetve ezzel. Az üggyel kapcsolatban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság is közleményt adott ki, hangsúlyozva, hogy „a pályázó részvételi szándéka nem helyettesítheti a fényképen szereplő érintett hozzájárulását”.

Az utóbbi bő egy hónapban aztán kikerült a fókuszból Novák kezdeményezése, most viszont, a Nemzetközi nőnapra időzítve eredményt hirdettek. Maga Novák Előd a Facebookon számolt be a verseny végéről, hangsúlyozva, hogy több ezer fotó érkezett a pályázatra.

A kismama-szépségverseny célja a legszebb női hivatás, az anyaság megbecsülése, a várandósság szépségének bemutatása. Az összes pályázó e nemes szándékával, hogy kedvcsináló jelleggel bátorkodott megosztani örömét másokkal, kivívta a tízfős zsűri elismerését

– írta Novák, ám úgy tűnik, annyiban tévedett, hogy nem minden pályázó szándékai voltak ilyen nemesek.

A képviselő által is megosztott Blikk-cikkben, amiben a helyezetteket bemutatták, többen is kiszúrták, hogy az egyik különdíjas fotó mesterséges intelligenciával készült.

A képet jobban megnézve tényleg feltűnik néhány furcsaság: furcsa szögben álló ujjak, eltűnő alkar a középső kislánynál, vagy épp az itt-ott ködös tekintetek. A képet több erre szakosodott ellenőrző oldalon is lefuttattuk (itt, itt és itt) a legmegengedőbb érték szerint is 98,6 százalék a valószínűsége annak, hogy AI-generálta képpel van dolgunk.

Arra pedig már egy Reddit-poszt alatt hívták fel a figyelmet, hogy a kép leírásában szereplő Győrfiné Mónikának van egy X-profilja, amin bár nincs sok tartalom, azokból nagyon hamar világos lesz, hogy trollprofillal van dolgunk. Például az ilyen posztok miatt:

Október 20dikán megszületet názáreti viktor!!! Nemsokára 3 hónapos nagyon gyórsan növekszik mán!!!👶👶👶 — Győrfiné Mónika (@GyorfineMonika) December 11, 2021

Győrfiné „férje” a kép leírásában szintén megmelített Győrfi János, kizárásos alapon János gazda szintén jelen van az X-en, neki ilyen posztjai vannak:

Ma a mise után házavató lesz nálunk! Várunk minden ecsegfalvit sok szeretettel csak hozatok ételt meg italt. A címünk: ecsegfalva, fő utca 19. Röktön a kóp mellett. Ágya meg az Isten a fideszt! Az ő segíccségükkel vettük meg a házat! A kis viktor már ide született!!✝️🟧🟠🇭🇺#CSOK pic.twitter.com/OTrnOLKLet — János Gazda (@JnosGazda1) December 12, 2021

Közben a Magyar Jelen vonatkozó cikkében, ahol a győzteseket és különdíjasokat mutatják be, „Győrfiék” fotója már nem szerepel a felsorolásban. A képnek egyébként a Blikk szerint a zsűri egyik tagjaként Franka Tibor Táncsics Mihály-díjas újságíró ítélte oda a nagycsaládos különdíjat.

Keressük Novák Elődöt és a Mi Hazánkat az álláspontjukkal, illetve azzal kapcsolatban, hogy a kép beküldői részesültek-e valamilyen nyereményben. Amint érkezik válasz, frissítjük a cikket.