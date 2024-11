Vitézy Dávid: Karácsony Gergely Lázár János iránti érzelmeit erősebbnek érzem, mint a Tisza velem kapcsolatos szimpátiáját

„Soha nem voltam a Fidesz tagja, sosem voltam fideszes politikus. Ennek a kormánynak a szakpolitikáért felelős államtitkára voltam, és nem fogom megtagadni azt a munkát, amit elvégeztem. Ezt mindenki keretezze úgy, ahogy szeretné”- mondta a Telexnek adott interjújában Vitézy Dávid. És miközben Lázár János tegnap kitartott amellett, hogy „Vitézy többször is megkereste a Fideszt 2023-ban”, addig Vitézy továbbra is azt állítja, hogy ez hazugság.

De mit akar ezzel Lázár János mondani? Hogy a kormánypárt jelentkezéses alapon választotta ki a főpolgármester-jelöltjét? Ne vicceljünk már! Azért Lázár János nem arról híres, hogy mindig igazat mond. Kiállt a kamerák elé, és szándékosan többször elismételt egy olyan mondatot, amiről tudta, hogy azt fogja okozni, hogy nekem most nem a minden eddiginél többet késő vonatokról kell beszélnem önöknek, hanem erről. Lázár szándékosan próbál körülöttem ilyen misztikus álhírgyártást folytatni, mert kritizálom azért, hogy alatta tönkrement a magyar vasút. Ő meg arról nem szeretne beszélni

– nyilatkozta a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője.

Vitézy szerint Lázárnak azért érdeke, hogy őt összefideszezze, mert „a Fidesz legnagyobb hatalmú minisztere pontosan tudja, hogy semmi közöm a Fideszhez. Nekem a Fideszben nincsenek politikai ambícióim, se lehetőségem, se jövőm. Ő azzal tud nekem ártani, hogy ebben az elég sokrétű, színes ellenzéki közegben megpróbál összefideszezni.”

Rákérdeztek Vitézynél arra is, hogy Csárdi Antal azt állította, egyeztetések zajlottak Rogán Antal, közte és Ungár Péter között. Vitézy szerint egy bohózat, amit Csárdi csinált, majd úgy fogalmazott, hogy egészen biztos lehet benne mindenki, hogy ilyen hármas egyeztetés nem volt.

Erről a főpolgármesteri kampányról nem egyeztettünk semmilyen módon, sem vele, sem bármelyik kollégájával

– mondta Rogánnal kapcsoltban Vitézy. Tarlós Istvánnal kapcsolatban arról beszélt, hogy szerinte „Tarlósnak nagyobb hatása van a budapesti Fidesz-szavazókra, mint a Megafonnak. Tarlós többet ártott, mintha mondjuk Deák Dániel forgatott volna nap mint nap videókat.”

Azt nem zárja ki, hogy 2029-ben elindul majd főpolgármester-jelöltként, de erre szerinte korai lenne egyértelmű választ adni. Vitézy elárulta azt is, hogy Karácsony Gergellyel azon dolgoznak, hogy helyreállítsák kapcsolatukat.

Volt egy majdnem négyórás beszélgetésünk, ahol nem a kampányról, Szentkirályi Alexandráról, Lázár Jánosról vagy Csárdi Antalról beszéltünk, hanem urbanisztikáról, vagy épp a parkolási rendelet megújításáról. Érdemi szakmai beszélgetés volt köztünk.

A kávézás során felmerült az is, hogy lesz-e belőle főpolgármester-helyettes jelölt. Vitézy szerint ehhez három dolog kell. „Egy, hogy jelöljön Karácsony Gergely. Ha jól értem erre van benne szándék, bár valamiféle árukapcsolással, másokkal együtt. Kettő, hogy az illető ezt el is fogadja. A harmadik, hogy a közgyűlésből 17-en meg is szavazzák. Most a főpolgármester úgy látja, hogy senkinek nincs esélye, nekem sem. Ezt nem tudom megítélni, én nem tárgyaltam erről a frakciókkal. Nem jelentkeztem a feladatért, de ha csak az én jelölésem mögé teremthető többség, nyilván nem fogok elugrani a feladat elől. Nekem ehhez az a feltételem, hogy azokon a területeken, amikben egyetértünk, ahol a programom javaslatait ő is tudja támogatni, érdemben tudjunk előrelépni.”

A Telexnek adott interjújában Vitézy arról is beszélt, hogy nincs szerelem a Tisza Párt és közte, de sok dologban egyetértenek. Majd megjegyezte: