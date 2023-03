Már órákkal a tömegbaleset előtt volt egy karambol az M1-es autópályán szombaton

Március 11-én szombaton dél körül is történt egy baleset az M1-es autópályán, alig pár kilométerre a halálos áldozatot követelő tömegbaleset helyszínétől, a tragédiához képest pár órával korábban. A rendőrség a honlapján akkor annyit írt, hogy az M1-es autópálya 29-es kilométerszelvényénél, a főváros kivezető szakaszán, Herceghalom térségében egy kamion és egy személygépkocsi ütközött össze.

Információnk alapján ennek a balesetnek az idején is viharos szél fújt és nagyon erős porátfúvás volt, és egy arra autózó szemtanú rossz látási viszonyokról számolt be. Lapunk úgy tudja, hogy a baleset helyszínére mentőautó, mentőhelikopter és tűzoltó is érkezett.

A halálos áldozattal járó tömegbaleset az M1-es autópálya 26-os kilométerkövénél történt délután fél 3 körül, és az autópálya-kezelést végző MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Is megerősítette a 24.hu-nak, hogy a két esemény egymás közelében történt, ennél részletesebb tájékoztatást azonban nem adtak.

Megkerestük az Országos Rendőr-főkapitányságot is, hogy valóban a rossz látási viszonyok miatt történt-e az első baleset is, és hogy ha igen, akkor miért nem zárták le az autópályát. Ha válaszolnak, frissítjük cikkünket.