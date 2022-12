Jön a karácsony, tippek a stressz ellen

Mindannyian jól ismerjük azt az elképzelést, mikor az ünnepi szezon előtt terveket szövünk a tökéletes karácsonyi vacsoráról, a kifogástalan ajándékokról, a családi vakáció zavartalan lebonyolításáról és a szeretteinkkel eltöltött boldog időkről. Csakhogy a legtöbb esetben ezt egy dolog húzza keresztül: a stressz. A valóság közbeszól, az elvárások megugorhatatlannak tűnnek hirtelen, az ember lelkiállapotára pedig ólomsúlyként nehezedik rá a negativitás. Elkerülhető ez valahogy?

Manapság az élet majd’ minden területén próbálunk forgatókönyv szerint élni: listát készítünk az elvégzendő teendőinkről, próbálunk beosztásokhoz igazodni, ez pedig hatványozottan igaz a karácsony előtti időszakra. És amennyiben ezek a tervek, listák valamilyen formában kútba esnek, hajlamosak vagyunk azt hinni, valami magasabb erő tréfát űz velünk, de minimum próbára teszi a tűrőképességünk határait.

Szakértők ennek ellenére azt javasolják, hogy például a karácsony közeledtével muszáj a stresszre valahogy felkészülni, ehhez pedig nem az szükséges, hogy a tökéletességre törekedjünk – sokkal inkább fel kell állítsunk néhány alapszabályt, amihez mindig, minden körülmények között ragaszkodnunk kell.

A mindent ütő kártya: az énidő

Unalomig elcsépelt kifejezéssé vált ez a 2020-as évekre, de igazságtartalma mégis csak van: aki nem tud a teendőkről vezetett listáktól szabadulni karácsony előtt, ne felejtse el beleírni a saját magáról való gondoskodást sem. Még a legsűrűbb időszakban is szánjunk időt lelkibékénk fenntartására akár egy nekünk kedves személy telefonon felhívásával, egy habfürdővel vagy egy rövid, harminc perces edzéssel. Nem egyszerű elhatározás ez, hiszen a társadalmi elvárások afelé irányítják gondolkodásunkat, hogy csak akkor vagyunk értékesek, ha dolgozunk. Ez nemcsak a hivatásunkra, de az otthoni teendőinkre is rányomja bélyegét. Az agynak hatalmas feltöltődést jelent tíz perc lehunyt szemmel ücsörgés kedvenc fotelünkben is.

Hírzárlat

A médiából ránk érkező nyomást már kezelni sem tudjuk: pandémia, háborúk, gazdasági megszorítások – noha ezekről fontos tudomást szerezni, de nem hagyhatjuk, hogy életünk minden percét kitöltsék. Az ünnepi készülődésben ránk törhet a reménytelenség érzése, amelyet erősítenek a nap sivár hírei. Hírolvasás, híradó-nézés helyett hallgassunk zenét, állítsuk be a telefonon, hogy bizonyos weboldalakat alvás előtt már ne tudjunk megnyitni. Garantáltan nyugodtabbak leszünk a nap végére.

Tudatos határ-kijelölés

Az ünnepek közeledtével nő bennünk a feszültség: magunknak, a környezetünknek egyaránt meg akarunk felelni, és ez néha odáig vezet, hogy irreális elvárásokat kezdünk felállítani. Fontos tudatosítani, hogy mindent nem lehet tökéletessé varázsolni – és nem is szükséges. Ha napokig azon rágódunk, hogy úgysem fogunk eljutni a nekünk kedves karácsonyi vásárba, húzzunk egy határt: vagy elmegyünk, bizonyos teendőket háttérbe sorolva, elfelejtve, vagy búcsút intünk idénre a vásáros sétának. Így vagy úgy, de minimalizálhatjuk a stresszt.

A 30 perces szabály

2022-ben a dekorálási tippeket már nem könyvekből szerezzük, hanem az Instagramról és a TikTokról. Ez nem feltétlenül rossz, de hajlamosak vagyunk – főleg karácsonykor – átesni picit a ló túloldalára, és bemutatótermet kialakítani a lakásunkból. Túl sokat próbálunk mutatni, az ünnepi láz pedig kíméletlenül megfertőz minket. Minden olyan dekorálási teendőt ki kell húznunk a képzeletbeli listánkról karácsony előtt, ami több mint fél órát vesz igénybe.

Új perspektívák

Számos olyan pontja van a karácsonynak, amelyben újból és újból előkerülnek kellemetlen feladatok, amiktől már előre gyomorgörcsünk van: a fa befaragása a karácsonyfa talpba, ünnepi képeslap megírása – és a lista közel sem véges. Az őrjítő feladatokat is megreformálhatjuk: ha a hátunk közepére kívánjuk a képeslapok megírását, gondolkozzunk el, mi zavar benne pontosan, hogyan lehetne megreformálni: kérjük a párunk, a gyerekek segítségét, így felosztva a feladatokat.

Adieu, bevásárlólista!

A vásárlás okozta stressz mindennél erősebb karácsony előtt: nem beszélve arról, hogy általában be is csomagoljuk a szeretteinknek szánt ajándékokat, ami megint csak kihívásokkal, elvárásokkal teli folyamat. De élményt is adhatunk: ebéd egy csodás étteremben, négy kör az óriáskeréken – az együtt töltött idő értékesebb tud lenni egy elkészített csomagnál, és közben a mentális állapotunk sem sínyli meg a cellux és olló percenkénti kézbevételét.

