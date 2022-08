Karácsony Gergely döbbent „csodálattal” figyeli, mire van ideje Orbánnak válság idején

A főpolgármester arra reagált, hogy szeptember elsejétől több V. kerületi közterületet is állami kezelésbe vett a kormány.

A Magyar Közlönyben jelent meg az az Orbán Viktor által aláírt rendelet, amely a Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő főútvonalak, közutak, közterületek kijelöléséről szól, pontosabban módosít egy csaknem tízéves szabályozást. Szeptember 1-jétől a rendelet töröl a listából több belvárosi közterületet is.

A Telex szerint a kezelői jog törlése ezeket a területeket érinti:

Arany János utca az Október 6. utca – Hercegprímás utca között

Bárczy István utca a Károly körút – Városház utca között

Báthory utca a Hold utca – Szemere utca között

Báthory utca a Vértanúk tere – Szemere utca között

Gerlóczy utca a Károly körút – Városház utca között

Hercegprímás utca a Arany János utca – Bank utca között

Hold utca a Bank utca – Báthory utca között

Honvéd utca a Szent István körút – Báthory utca között

József nádor tér a József Attila utca – Szende Pál utca által határolva

Nádor utca a Vértanúk tere – József Attila utca között

Petőfi tér a Március 15. tér – Apáczai Csere János utca által határolva

Podmaniczky Frigyes tér

Szemere utca az Alkotmány utca – Szent István körút között

Szervita tér a Petőfi Sándor utca – Bécsi utca által határolva

Városház utca a Bárczy István utca – Gerlóczy utca között

Vértanúk tere

Vörösmarty tér

Apáczai Csere János utca a Petőfi tér – Szende Pál utca helyett Petőfi tér – Wekerle Sándor utca között.

Így a főváros többek között a Városháza utcát is elvesztette, ahol a főpolgármesteri hivatal épülete áll. Karácsony Gergely Facebook-oldalán reagált a döntésre. A főpolgármester ironikusan azt írta, döbbent „csodálattal” figyeli, mire van ideje a kormányfőnek válság idején.

Évtizedes csúcson az infláció, a sztratoszférában az élelmiszerárak, milliók szoronganak a hamarosan érkező energiaszámláik miatt, sok-sok ezer családnak okoznak gondot az iskolakezdés költségei, a tanárok sztrájkra készülnek, mert már végképp elegük van, ellátási gondok a benzinkutakon, kisvállalkozók tízezreinek okoznak bizonytalanságot az adóemelések, éppen felélik a jövőt azzal, hogy tarvágásra ítélik az erdőinket, a magyaroknak járó uniós pénz pedig továbbra sem érkezik – és akkor mivel foglalkozik a kormány?

Költői kérdését meg is válaszolja.

Azzal, hogy éjszakai rendeletben, mindenféle egyeztetés nélkül, a legelemibb tájékoztatási kötelezettséget is mellőzve terek után most utcákat vesz el a fővárostól.

A főpolgármester arra számít, hogy ezeket

aztán odaadja annak az V. kerületnek, amelynek ingatlanhasznosítási gyakorlatát úgy szokták jellemezni: a Rogán-modell…

Karácsony Gergely szerint a komány jobban tenné, ha ezt a nagy jogszabályalkotási hevületet és kreativitást a megélhetési válság kezelésére fordítaná.

Azt kormányzásnak lehetne nevezni. De ezt?

A hvg.hu emlékeztet rá, a listán szerepel a Podmaniczky és a Vörösmarty tér is, amelyeket korábban már állami tulajdonba is vettek, és a fideszes vezetésű V. kerület kezelésébe adtak, de a Széchenyi teret és a hozzá csatlakozó József Attila utcát nem említi a rendelet, ami miatt ellentétbe került a 2012-es kormányrendelet és a 2023-as költségvetés megalapozásáról szóló 2022. évi XXIV. törvény. Az e ponton meg nem változtatott régi jogszabály továbbra is fővárosi kezelésűként említi a Magyar Tudományos Akadémia előtti teret és az onnan induló utcát, míg a friss törvény állami tulajdonként és a V. kerület kezelésében lévőként.