Életfogytiglant kapott az élettársát négy gyereke előtt kivégző nagyari férfi

Életfogytig tartó fegyházra ítélte a Nyíregyházi Törvényszék azt a B. Zoltánt, aki tavaly májusban féltékenységből halálra szurkálta élettársát a gyerekei előtt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nagyarban.

A Nyíregyházi Törvényszék tájékoztatása szerint a különös kegyetlenséggel elkövetett emberölésben, valamint kétrendbeli könnyű testi sértésben bűnösnek talált férfi 27 év után bocsátható feltételes szabadságra.

Az ítéleti tényállás szerint a pár kapcsolata megromlott, amikor pedig az asszony új viszonyt kezdeményezett, a férfi rendszeresen zaklatta és bántalmazta. A férfi az egyik tavaly hajnalban hazament közös házukba, a kulcsra zárt ajtón kopogott, majd amikor az asszony beengedte, ütni kezdte és egy tapétavágó késsel több alkalommal megszúrta.

A dulakodás zajára felébredt a 14 éves közös kislányuk, aki telefonon értesítette az édesanyja szüleit, majd a konyhából magához vett egy nagyobb kést azért, hogy segítsen az anyjának. Ezt meglátta a férfi, aki elvette gyermekétől a kést, majd ököllel leütötte. Ezt követően késsel szurkálta tovább a földön fekvő asszonyt, aki a helyszínen meghalt.

A tinilány nem tudta kinyitni a bejárati ajtót, ezért az ablakon adogatta ki az időközben házhoz érkező nagyszüleinek a pár kiskorú nevelt gyermekeit, majd maga is kimászott az ablakon.

Az áldozat édesapja is az ablakon keresztül jutott be a lakásba, és látta, hogy B. Zoltán a késsel többször is hasba szúrja magát. Felelősségre vonta a férfit, aki erre kétszer is megvágta az apósa homlokát. Az eseményeknek végül az vetett véget, hogy két rokon betörte a családi ház bejárati ajtaját és kimenekítette az idősebb férfit.

A bíróság a büntetés kiszabásánál enyhítő körülményként értékelte a vádlott részben beismerő vallomását és azt, hogy egy kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik. Súlyosító körülményként vette figyelembe büntetett előéletét, valamint azt, hogy tettét közeli hozzátartozója sérelmére követte el. Az ítélet nem jogerős, az ügyész, a vádlott és védője is három munkanap gondolkodási időt tartott fenn.