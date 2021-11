Látta a leütött nagyari tinilány, ahogy kivégzi apja az anyját, ablakon adogatta ki a kistestvéreit

Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés és más bűncselekmények miatt emelt vádat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség azzal a nagyari B. Zoltánnal szemben, aki megölte az élettársát a gyerekei előtt, az apósát pedig megkéselte.

Szilágyi László, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség csoportvezető ügyésze az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre azt mondta, hogy életfogytiglant kértek a vádlottra.

A férfi vallomásának az a lényege, hogy bement a házba a sértett pedig rátámadt egy késsel. Ezt ő elvette tőle, az utána lévő dologra azonban már nem emlékezett

– mondta lapunknak Szilágyi.

A 34 éves férfi korábban élettársi kapcsolatban élt a nővel, azonban kapcsolatuk hat évvel ezelőtt megszakadt. Ennek ellenére a férfi többször meglátogatta volt élettársát és közös kislányukat, de amikor megtudta, hogy a nőnek új kapcsolata van, zaklatni és bántalmazni kezdte a nőt.

Az ominózus nap, éjjel egykor ismét megjelent a közös családi háznál, ahol kopogtatására a nő beengedte. Már az előtérben kézzel ütlegelte a asszonyt, aki a ház hátsó szobájába menekült. A vádirat szerint a férfi ekkor elővette a magánál tartott tapétavágó kést, és azzal többször megszúrta, illetve megvágta a nőt.

A dulakodás zajára felébredt a 14 éves közös kislányuk, aki telefonon értesítette az édesanyja szüleit, majd a konyhából magához vett egy nagyobb kést azért, hogy segítsen az anyjának. Ezt meglátta a férfi, aki elvette gyermekétől a kést, majd ököllel leütötte. Ezt követően késsel szurkálta tovább a földön fekvő asszonyt, aki a helyszínen meghalt.

Az ügyész elmondta még, hogy a kislány nem tudta kinyitni a bejárati ajtót, ezért az ablakon adogatta ki az időközben házhoz érkező nagyszüleinek a pár kiskorú nevelt gyermekeit, majd maga is kimászott az ablakon. Szilágyi elmondása szerint többek közt ezért is kért életfogytiglant a vádlottra a főügyészség.

Az áldozat édesapja is az ablakon keresztül jutott be a lakásba, és látta, hogy B. Zoltán a késsel többször is hasba szúrja magát. Felelősségre vonta a férfit, aki erre kétszer is megvágta az apósa homlokát. Az eseményeknek végül az vetett véget, hogy két rokon betörte a családi ház bejárati ajtaját betörte és kimenekítette a megkéselt férfit.Az ügyészség életfogytiglant kért a különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés mellett, életveszélyt okozó testi sérté kísérletével és súlyos testi sértés kísérletével is megvádolt férfire.