Többé nem okoz gondot a nyelvtudás hiánya: íme a beszélő szövegfordító! (x)

Utazni, világot látni az egyik legcsodálatosabb dolog. Új kultúrákat megismerni mindig izgalmas, azonban sokan nyelvtudásuk hiányából fakadóan nem mernek távolabbi országokba utazni, hiszen nincs is annál kellemetlenebb, amikor egy idegen országban nyelvi akadályokba ütközünk. Egy fordítógépnek hála azonban végleg elbúcsúzhatunk ettől a félelmünktől, sőt akár szakmailag is előléphetünk!

Kifogástalan megjelenés, letisztult dizájn, egyszerű használat, tűpontos fordítás hanggal, extra és egyedi funkciók. Röviden ezek jellemzik a Vasco M3 szövegfordítót, amelyet Európa-szerte közintézmények, például kórházak, rendőrkapitányságok és oktatási intézmények is használnak csúcsminősége és megbízhatósága miatt.

A mai világban az idegen nyelv tudása már alapkövetelményként szerepel a munkavállalók körében, továbbá az utazások során is rendkívül hasznos a kapcsolatteremtés szempontjából. Valóban igaz, hogy angolul könnyedén társaloghatunk olyan emberekkel, akik más anyanyelvvel rendelkeznek. A nyelvtanulás időigényes és a nyelvórák ára egészen a csillagos eget érinthetik. Természetesen nem lebeszélni szeretnénk a nyelvtanulás fontosságáról, viszont van egy gyorsabb és egyszerűbb módja is annak, hogy kapcsolatot teremthessen egy másik kultúrából származó személlyel. Néhány országban, még ha beszélik is az angolt, azért sem szólalnak meg, csak a saját anyanyelvükön. Erre tökéletes példát mutat egy igazi francia vagy katalán. Összességében azt mondhatjuk, hogy az angol nyelv nem biztosít teljes kommunikációs szabadságot az egész világon.

A megoldás nem más, mint az elektronikus fordítógép! Ez a zsebméretű csodafordító, több, mint 70 nyelven beszél. Hihetetlenül hangzik, de igaz! Az egész világot bejárhatja, ez a prémium fordítógép biztosan a segítségére lesz az útja során és helyiként kommunikálhat vele. A magas érzékenységgel ellátott mikrofon és az anyanyelvi kiejtésnek köszönhetően, probléma nélkül ismerkedhet meg új emberekkel és köthet életre szóló barátságokat.

Mit tud pontosan a szövegfordító?

A Vasco M3 egy olyan nyelvfordító eszköz, ami legalább 96 %-os pontossággal fordít.

Nem igényel külön internet előfizetést, sőt még WIFI-kapcsolatot sem, a Vasco M3 mondatfordító ugyanis beépített SIM-kártyával rendelkezik, amely közel 200 országban ingyenes és korlátlan internet-hozzáférést biztosít a fordításokra.

A Vasco M3 Fordítógép fotófordításra is alkalmas eszköz, mert szövegfordító kamerával is rendelkezik, ami egy nagyon extra és hasznos funkció, ha nyomtatott szöveg fordítására van szüksége. Egyszerűen készítsen egy képet az idegen nyelvű étlapról, menetrendről vagy helyi újságról a szövegfordító kamera segítségével és már olvashatja is a fordítást, mivel a készülék magától felismeri a forrásnyelvet.

A telefonhívások sem okoznak neki gondot. Felhívhatunk például egy üzleti partnert Japánban, és folyékonyan beszélgethetünk telefonon, a saját nyelvünket használva.

A MultiTalk funkció megoldást nyújt a konferenciabeszélgetésekre is, ahol akár száz embert is összeköthet, hogy aktívan részt vehessenek ugyanazon a találkozón vagy beszélgetésben, anélkül, hogy azonos nyelvet beszélnének.

Hogyan működik a fordítógép?

Vásárlás után nem kell mást tennünk, csupán vegyük ki a csomagolásból, kapcsoljuk be a készüléket, válasszuk ki a két kívánt nyelvet és már indulhat is a kommunikáció!

Használata egyszerű a fiatal és az idősebb korosztály számára egyaránt: mindössze két gomb található az előlapon és további egy-egy gomb a két oldalon.

A nyelvfordító belsejében egy modern C típusú adapter által feltöltött, akár 180 órán át tartó, nagy teljesítményű akkumulátor van.

Precíz mikrofonjainak és a zajcsökkentő funkciónak köszönhetően a forgalmas utcán is gond nélkül használható a készülék.

A zsebünkben is elfér a csodakütyü

Nemcsak technikai tudását tekintve kiemelkedő, de letisztult designjának köszönhetően megjelenése is elegáns. A fordítógép összesen hat színben elérhető, melyek közül mindenki megtalálhatja a hozzá leginkább illőt. Kis méretének és könnyű súlyának köszönhetően akár a zsebünkben is elfér, így minden szituációban kényelmes használatot biztosít.

Akár önmagunknak szeretnénk megkönnyíteni az utazást, akár családtagunkat lepnénk meg vele, a Vasco M3 Fordítógép minden alkalomra tökéletes választás! Ráadásul most 5%-os kedvezménnyel vásárolhatjuk meg a szövegfordító készüléket a 24HU5 promóciós kód használatával!