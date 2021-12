Megszavazza a Fidesz-KDNP Völner mentelmi jogának felfüggesztését

A Fidesz közleményében hozzáfűzte: Gyurcsány, Bajnai, Soros, városháza, Bige László.

Folytatódott kedd késő délután a pártok közötti adok-kapok a végrehajtói botrányba épp belebukó Völner Pál fideszes államtitkár ügyében. Miután valamennyi ellenzéki párt (még a Mi Hazánk is) elítélte a történteket, valamint több párt még Varga Judit igazságügyi minisztert is lemondatná, megjött a nagyobbik kormánypárt válasza is. A lényeg:

A kormánypártok meg fogják szavazni Völner Pál mentelmi jogának felfüggesztését, mert tisztáznia kell magát az igazságszolgáltatás előtt és örülünk, hogy ezt ő maga is így érzi és azonnal lemondott.

Innen következik a közlemény politikai része:

A baloldalon hasonló esetben a nyomát sem látjuk annak, hogy készek lennének tisztázni a Városháza-botrányt vagy bármelyik másik korrupciós ügyüket. Karácsony Gergely hetek óta menekül, miközben mára egyértelmű, hogy a Városházán maffia működik, és a baloldali pártok jutalékos rendszerben árusítják ki a fővárosi ingatlanvagyont a Gyurcsány-Bajnai holdudvarnak. Az is kiderült, hogy a baloldalt Soros és idegen hatalmak pénzelik, a kijelölt miniszterelnök-jelöltjük pedig többek között Bige László piszkos pénzén kampányol.

A Völner-ügyről itt, a Városháza-ügyről itt olvashat bővebben.