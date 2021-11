Bige László a miniszternek: Azért csinálják ezt velem, mert nem értek egyet a politikájukkal, és nem értek egyet a lopással

Tegnap számoltunk be arról, hogy Nagy István agrárminiszter megígérte, kiszámolják, mennyi pénzzel károsította meg Bige László, a Nitrogénművek Zrt. tulajdonosa a magyar gazdákat. Azt mondta, Bige László komoly csapást mért a magyar mezőgazdaságra, cége – piaci helyzetét kihasználva – mesterségesen emelte a műtrágya árát, a mostani egyébként is magas világpiaci árak mellett, így annak költsége az előző évekhez képest a négyszeresére növekedett. Nagy István szerint Bige László ezzel nemcsak piaci szabálytalanságot tett, hanem „megbocsáthatatlan etikai vétséget” is elkövetett, amellyel minden magyar vásárlót megkárosított, hogy extraprofithoz jusson.

Ezek után ragadott „tollat” Bige László, aki kedd este a miniszterhez szóló nyílt levelet jutatott el a 24.hu-hoz.

Az elmúlt napokban Ön hevesen kampányol a mellett, hogy kiszámolják, mennyivel károsítottuk meg a magyar gazdákat az elmúlt 10 évben… Segítünk egy kicsit a számolásban Önöknek. (…) Nyugat- Európához viszonyítva majdhogynem mindig olcsóbb volt a műtrágya Magyarországon, mint Németországban. Ez azt jelenti, hogy mintegy 29 milliárd 880 millió 107 ezer 885 forinttal segítettünk a Magyar gazdáknak az olcsóbb műtrágya eladásával németországi kollégáikhoz viszonyítva. Ezek megkérdőjelezhetetlen tények! Nézzük meg, hogy néz ki ez ma Európában. A Pétisó (CAN) európai ára a Fertecon független statisztikai irodája szerint tonnánként 610 – 625 euró. Kikötőben, hajóban, ömlesztve a nagykereskedők részére. A végfelhasználói ár big bag-be csomagolva, német régióban tonnánként 700-750 euró között van. Benelux és Skandináv államokban 750-800 euró a tonnánkénti ár. Anglia és Franciaország ettől még magasabb. Mi ehhez képest ma tonnánként 585 áron szállítjuk csomagolva a végfelhasználók udvarára. Ez megkérdőjelezhetetlen tény!

A levél így folytatódik:

Ön azt állítja, hogy nem akarunk a magyar termelőknek műtrágyát eladni csak 1 nap ebben az évben. Ehhez képest a valóság az, hogy mi minden nap adunk el műtrágyát a magyar gazdáknak. Idén november hónapban 129 ezer 479 tonnát értékesítettünk magyar termelők részére, többet, mint az egyhavi gyártási kapacitásunk (70 üzletkötő és szaktanácsadó járja folyamatosan a termelőket és kínálja a terméket). Az is igaz, hogy decemberben 1 napos akció keretében fogunk eladni műtrágyát, az úgynevezett Black Friday akció keretében, ahogyan azt már a korábbi években is tettük. Ezen a napon meg lehet venni a 2022 év első 5 hónapjára a teljes műtrágya gyártási kapacitásunkat.

Bige azt is javasolja a miniszternek:

Kérem, nézzen körül a portáján. A nitrogén műtrágya ára az elmúlt 10 évben folyamatosan csökkent. 2011-ben a Nitrogénművek által értékesített Pétisó éves átlagára 68 ezer 455 forint volt, 2020-ban 54 ezer 363 forint volt. Kérem, nézzen utána, mennyi volt egy 100 lóerős traktor 10 éve és mennyi most. Ezen felül, növényvédőszer, vetőmag esetében is. Meg fog döbbenni. Ezeken túlmenően nézzen utána, mennyi volt egy tonna kukorica, búza, repce, napraforgó, árpa ára 10 éve és mennyi ma. Már csak a tisztánlátás érdekében.

Ezután tereli Bige politikai síkra a levelét: „Ön bátorkodott engem megbélyegezni kommunista vörösbárónak. Mielőtt ezt tette, utána kellett volna, hogy nézzen, hogy én nem voltam úttörő, nem voltam KISZ tag, és nem voltam soha egyetlen pártnak tagja, Önnel szemben. És soha egyetlen hatalomnál sem álltam sorba, hogy nyelvemmel tisztogassam a hátsó felét. Ezt ma sem teszem. Ön megbélyegzett engem azzal, hogy hitelt kaptam a szocialista kormánytól. Kellene, hogy tudja, hogy a hitelnek van egyetlen rossz tulajdonsága. Vissza kell fizetni kamataival együtt, amit én természetesen megtettem. Tehát adományként semmit nem kaptam.”

Ezek után így folytatja: „Ön azt állítja, hogy a GVH büntetés (11,05 milliárd forint) helyes volt úgy, hogy nincs tudatában a valós piaci helyzettel. Magyarországnak ilyen… mezőgazdasági minisztere még soha nem volt. Ön politikát akar a világpiaci trendekbe vinni. A világpiaci gáz árat én nem tudom befolyásolni. Mindezt azért csinálják, mert én nyíltan elmondtam, hogy az Önök politikájával én nem értek egyet.”

Ezek után Bige tételszerű felsorolásba kezd:

Nem ért egyet a lopással, és a protekcionista gazdaság politikával

Nem ért egyet azzal, hogy Magyarországot nem iparosították újra

Nem ért egyet azzal, hogy azt mondják, hogy a magyar autóipar jól teljesít, mert a magyar autóipart Audinak, Mercedesnek és Suzukinak hívják, ahol “mi csak napszámosok vagyunk”

Nem értek egyet azzal, hogy “mindenkinek van munkája, igaz Ausztriában, Németországban és Angliában, viszont ezeknek az embereknek a túlnyomó többsége itthon szeretne dolgozni.”

Levelét így zárja: „Ön beleállt abba a sorba, ahol megpróbálnak minket tönkretenni. Pedig kellene, hogy tudja, hogy mi vagyunk az egyetlen olyan magyar vállalat, amely 2010-ig 130 millió euró és 2010 után 450 millió euró értékű beruházásokat hajtottunk végre a saját finanszírozásunkból (kötvény kibocsátás révén), és nem a magyar vagy európai uniós adófizetők pénzéből.”

Bige László, illetve cégcsoportja évek óta a hatóságok össztűzében áll, legutóbb kétmilliárd forintos vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés, valamint vesztegetés miatt emelt vádat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség, és nem ez az egyetlen vesztegetési ügy, amivel szorongatják a milliárdost. (A műtrágyakirály birodalmáról és hányattatásairól részleteket itt olvashat.) A Nitrogénművek Zrt.-t 14 milliárd forintra bírságolta kartellezésért októberben a Gazdasági Versenyhivatal, miközben a KITE Mezőgazdasági Zrt., Csányi Sándor OTP-vezér agrárbirodalmának legnagyobb cége megmenekült a kartelltagokat sújtó, milliárdos büntetéstől. A Partizán Spartacus című műsorában Bige László a versenyhivatal gigabírsága kapcsán úgy fogalmazott, hogy nincs köze a valósághoz, politikai ügyről van szó, tönkre akarják tenni őket. „Ez a kormánynak egy gazdaságvédelmi akcióterve, amiben úgy gondolják, hogy eljött az ideje annak, hogy minket tönkre tegyenek és aztán elosztanak egymás között.”