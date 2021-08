Járatkimaradások miatt dühöngenek a Volánbusz utasai

A 444.hu több olvasója is arról számolt be a közelmúltban, hogy kimaradnak a Volán járatai, olykor egymás után több is, az utasok pedig az állomáson rekednek a hőségben több órára.

A probléma nem egyedi: van, aki Tata felé indult volna hiába, más órákat várt az Esztergomból Piliscsabára, Dágon át közlekedő járatra, de az Esztergom környéki zárt csoport kommentelői is napok óta háborognak a jelenség miatt.

Az utasok szerint az a legbosszantóbb, hogy a járatkimaradásokról nem adnak tájékoztatást, ezért esélyük sincs elkerülni a több órás várakozást.

Az egyik felháborodott hozzászóló választ kapott a panaszlevelére. Ebben a Volán azt írta, emberhiány miatt fordul elő, hogy bizonyos járatok kimaradnak június-júliusban.

Mellesleg a levélbe azt is nagyon kedvesen beleírták, hogy mielőtt buszra szállok hívjam fel őket, akkor megtudják mondani, hogy indul-e vagy sem

– írta a 444.hu olvasója.

A lap megkeresésére a Volánbusz Zrt. közölte, a társaság legfőbb célkitűzése a megbízható, biztonságos személyszállítási közszolgáltatás biztosítása. Ennek érdekében teljes szolgáltatási területünkön folyamatosan figyelik és elemzik működésüket, valamint a munkaerőpiaci helyzetet, és szükség esetén átcsoportosításokkal, képzésekkel és új munkaerő felvételével pótolják a hiányzó munkaerőt.

Dobi István, a Szolidaritás Autóbusz-Közlekedési Szakszervezet elnöke arról beszélt, azért is lehetnek a Volánbusznál járatkimaradások, mert egyre több buszsofőr mond fel, és nincs megfelelő létszámú utánpótlás.

Szerinte az egyik fő probléma, ami a sofőrhiányt okozza, hogy a buszsofőröket nem fizetik meg rendesen. Jelenleg sok autóbuszvezető 200-250 ezer nettót keres, ami nem elég egy család fenntartásához, ráadásul Dobi szerint állandóan vegzálják őket, és akár egy letört visszapillantó tükörért is 200-300 ezret varrnak a nyakukba, még ha egyértelműen nem is az ő hibájukból sérült meg az autóbusz, fogalmazott.

Dobi szerint nettó 400-450 ezer forintot kéne kínálni azért a felelősségteljes munkáért, hogy legyen kedve valakinek a közlekedési társaságoknál munkát vállalni.