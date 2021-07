Óvoda mellett árulta a drogot két férfi Balassagyarmaton

Letartóztatta a Salgótarjáni Járásbírság bíróság azt 30 és 39 éves férfit, akik kiskorúaknak is értékesítettek kábítószert és új pszichoaktív anyagot. Az őrhalmi és patvarci férfi tavaly óta terjesztették a drogot az ismertségi körükben. A drogokat nagyrészt kiskorúaknak értékesítették, akik közül többen a szüleiktől kapott zsebpénzből vásárolták az anyagokat.

A két férfi összehangoltan tevékenykedett. A fiatal férfi a lebukás veszélyének elkerülése érdekében többször is az idősebb társához irányította a vevőket, de gyakran közösen is árulták a szereket, Balassagyarmaton egy óvoda közvetlen környezetében is.

A két férfit bűnszövetségben, kereskedéssel elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel és bűnszövetségben köznevelési épület közvetlen környezetében kereskedéssel elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettével gyanúsítják, a fiatalabb gyanúsítottat pedig kábítószer kereskedelem elkövetésével is.

Az ügyben eljáró nyomozási bíró egyetértett a Salgótarjáni Járási Ügyészség indítványával és bűnismétlés miatt letartóztatta a két férfit.