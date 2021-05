Koronavírus: ezer alá csökkent a kórházban ápoltak száma

350 új fertőzöttet regisztráltak tegnap, ezzel a járvány kezdete óta összesen 804 382 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma, az aktív fertőzöttek száma pedig 78 625 főre csökkent.

Elhunyt 19 beteg, így az elhunytak száma 29 728 főre emelkedett. A gyógyultak száma 696 029.

965 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 114-en vannak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma 5 137 031-re nőtt, közülük 3 582 547 fő már a második oltását is megkapta. A regisztráltak száma 5 millió 214 ezer fő és 90%-uk már meg is kapta az oltást. Az oltást még nem vevő félmillió regisztráltat SMS-ben is kérik arra, hogy vegyék fel az oltást.