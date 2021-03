A BKV több mint 400 dolgozója van karanténban

Csak a BKV- nál több mint 400-an nem tudnak dolgozni, mert ledöntötte őket a Covid, vagy fertőzött családtagjuk miatt karanténban kerültek – írja a Blikk. Csak a cinkotai garázsban 68 sofőr és 10 egyéb területen dolgozó esett ki a munkából.

A BKV sajtóirodája a Blikknek elismerte, hogy

meghaladta a 400-at a karanténban lévő munkavállalók száma.

Hozzátették, sajnálatos módon több kollégát elvesztettek az elmúlt hetek során.

Dorner Lajos, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) elnöke szerint a járművezetők a végállomásokon, a tartózkodóépületekben kapják el, adják át egymásnak a vírust.

Ezek kis zárt helyiségek, ahol a kollégák enni tudnak, papírokat töltenek ki és pihennek két indulás között

– mondta.

Nevük elhallgatását kérő BKV-s dolgozók a Blikknek azt állították, hogy utoljára januárban kaptak maszkot, két darabot. Egydecis kézi fertőtlenítőt pedig októberben és márciusban, ennyi volt az ellátmány.

A sofőröket az energetikai diszpécserkkel ellentétben nem oltják be soron kívül. A BKV sajtóosztálya is elismerte, hogy a forgalomirányítást végző dolgozók között az elmúlt héten összesen 138 főt oltottak be a Szent Imre Kórházban.

A Blikk cikke szerint a többi közlekedési cég is bajban van. Információik szerint az érdi volánbuszos kirendeltségnél 30-an vannak karanténban, már maradtak is ki járatok emiatt, a népligeti Volánbusznál 50 kollégáról beszélnek, a Budán dolgozó kék színű volánbuszos csapatnál 30 dolgozó érintett.