Miért rúgta ki Karácsony a BKK vezérét?

Bár az április eleji járatritkítás és gyors visszavonása kellemetlen perceket okozott a főváros vezetésének, valójában Varga Ivett élettársának zaklatási ügye miatt mérgesedett el igazán a viszony a BKK-vezérigazgató és a Városháza között. Néhányan azt is gondolják, hogy pártok csatája áll a háttérben.

Nem gondoljuk, hogy Varga Ivett alkalmatlan lenne a BKK vezetésére, a menesztése mögött más indok van

– mondta egy forrásunk a főpolgármesteri kabinetből. Több helyről is megerősítették, hogy a koronavírus-járvány miatti helyzet kezelésébe csúsztak ugyan hibák, de valójában nem ez vezetett a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatójának keddi kirúgásához, még ha az erről szóló közleményben ezt jelölték is meg kiváltó okként.

A valódi indok más lehetett. A Főpolgármesteri Hivatalban úgy látták, Varga Ivett élettársa, a közelmúltig szintén a BKK-nál dolgozó Nagy Zsolt zaklatási ügyének kivizsgálása olyan konfliktusokhoz vezetett, amit már nem tudtak orvosolni, és Vargának ez annyi idejét vette el, hogy az a közlekedési cég vezetésének rovására ment.

E mellett forrásaink arról is beszéltek, hogy az MSZP és a DK rivalizálása is közrejátszhatott Varga eltávolításában. „Nem véletlenül most került elő ez a régi ügy” – mondta egy fővárosi politikus, aki szerint a kirúgott vezérigazgató inkább a szocialisták köreihez sorolható, miközben a zaklatási ügy kivizsgálásában kulcsszerepe volt a BKK igazgatóságát elnöklő Draskovics Tibornak, aki a Gyurcsány-kormány minisztere volt.

Elmérgesedett a zaklatási ügy

Varga Ivett élettársa, Nagy Zsolt, az elektronikus jegyrendszer projektvezetőjeként dolgozott pár héttel ezelőttig a BKK-nál. Április végén a Magyar Nemzet egy, a laphoz eljutott levelezés alapján írta meg, hogy Nagy „fogdosással és szexuális tartalmú üzenetek küldésével a BKK több munkavállalóját is zaklatta”, amit a vállalatot fenntartó fővárosi önkormányzat elismert.

Az ügyet a főpolgármester utasítására elkezdték kivizsgálni, de személyes érintettsége okán Varga Ivettet igyekeztek kizárni az eljárásból. „Menedzserként kellett volna fellépnie azzal szemben, akihez esténként hazamegy” – írták le a helyzetét forrásaink, akik szerint Varga igyekezett akadályozni a vizsgálatot, és Nagy Zsolt kirúgását sem tartotta megalapozottnak.

Múlt csütörtökön a Városháza mégis kiadott egy nyilatkozatot, amelyen Varga Ivett és Draskovics aláírása is szerepel. Ebben megmagyarázták, miért utóbbi rúgatta ki Nagy Zsoltot:

A vizsgálat alapján a BKK vezérigazgatója az összeférhetetlenségi szabályok betartása érdekében nem hozhatott döntést. Ezért hárult szerep – munkáltatói döntés alapján – a BKK igazgatóságának elnökére. A vizsgálat a városvezetés által elvárt szigorú szabályok betartása mellett, civil szakértő bevonásával, az áldozatok személyiségi jogainak védelmét a legnagyobb mértékben biztosítva történt. A vizsgálatnak munkajogi következményei is lettek.

Arra is kitértek, hogy egy tényfeltáró bizottság fogja kivizsgálni a „soha el nem készült, későbbi felhasználásra is alkalmatlan e-jegyrendszer” körüli anomáliákat, amelynél Nagy Zsolt projektvezetőként dolgozott. Azonban azt írták a közleményben, hogy a férfi kirúgásának ehhez nincs köze.

Szűk két óra múlva megjelent egy másik közlemény, immár csak Varga Ivett aláírásával:

Alulírott Dr. Varga Ivett, a BKK vezérigazgatója, a Budapest Főváros Önkormányzata által kiadott, Draskovics Tiborral közösen jegyzett, mai MTI-közleményt ezúton kifejezetten visszavonom, annak tartalmától és az általa generált médiatartalmaktól teljes mértékben elhatárolódom.

Többen azt mondták, hogy ez volt az utolsó csepp a pohárban, mert a második közleményt Varga nem egyeztette senkivel, miközben az elsőre mindenki az áldását adta. Egy forrásunk szerint az nem tetszhetett Varga Ivettnek, ahogy a média kezelte a Draskoviccsal közösen kiadott közleményt.

Mindenesetre a lépés miatt feloldhatatlan konfliktus alakult ki a BKK-vezér és Főpolgármesteri Hivatal között. Ez rakott pontot Varga Ivett alig több mint három hónapig tartó BKK-vezérigazgatói ténykedése végére, hiszen tíz pályázó közül csak február 1-jével nevezték ki a közlekedési központ élére.

Kerestük a BKK sajtóosztályát, ahonnan azt a választ kaptuk, hogy az ügyben a Főpolgármesteri Hivatal kommunikál. A hivatal közleményében mindössze annyit írt a kirúgás indoklásaként: Karácsony Gergely sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a vezérigazgató a cégvezetői feladatait nem tudta olyan hatékonysággal ellátni, mint amit a járványveszély következményeinek enyhítése megkövetel.

Egy komoly hiba valóban csúszott Varga rövid vezérigazgatói pályafutásába: a BKK április 1-jétől szombati menetrendre állt át, ami miatt több járaton az elmúlt hetekben szokatlan zsúfoltság alakult ki, az intézkedést – amely miatt fideszes politikusok is támadták a városvezetést – ezért napokon belül vissza kellett vonni.

Varga Ivett céges számát tárcsázva foglaltat jelzett a vonal, majd mindössze egy visszahívást ígérő SMS érkezett, így az ő verzióját egyelőre nem ismerhettük meg az eltávolításáról.

DK–MSZP meccs?

A másik szál sokkal kevésbé kidolgozott, de abban a történetben a BKK vezetése csak mellékhadszíntér. E szerint a Nagy Zsolt-ügyet csak felhasználta a DK – az igazgatósági elnök Draskovics Tibor részvételével –, hogy elvegyen valamit az MSZP-től, ami a fővárosi osztozkodásnál a szocialistáknak jutott.

A BKK az MSZP-s főpolgármester-helyettes, Tüttő Kata alá tartozik, aki a városüzemeltetésért felelős, így Karácsony Gergely öt helyettese közül talán ő a legfajsúlyosabb. Azonban Varga Ivettet ezen túl is inkább az MSZP-hez közelebb állónak mondták forrásaink, még ha nincs is komoly pártkötődése, és már 2010 óta a Városházán dolgozott.

Az utódjának ideiglenesen kinevezett helyettese, Fendrik László szintén inkább menedzser, aki az üzleti világból igazolt 2020 februárjában a BKK-hoz. Arra azonban kevesen fogadnának nagy tétben, hogy hosszú távon is ő fogja betölteni a posztot. Ami most komoly válságkezelési tudást igényel majd, hiszen a közlekedési cég bevételei milliárdokkal csökkennek a koronavírus-járvány következtében kieső utasforgalom miatt.

A BKK hatalmas pénzzel gazdálkodik, így minden főpolgármester alatt igyekeztek különböző érdekkörök, vagy koalíciós városvezetés idején különböző pártok közel tudni magukhoz a vezetőjét. A fővárosi szocialisták közül ezért többen sejtik azt a háttérben, hogy a DK igyekszik a saját emberét benyomni a vezérigazgatói székbe, de a Városházán ezt „szoci paranoiának” titulálták. Ami viszont nem feltétlenül alaptalan, hiszen a tavaly októberi önkormányzati választás óta két MSZP-sként megválasztott kerületi polgármester is – Kiss László és Szaniszló Sándor – ült át a Demokratikus Koalícióba.

Kiemelt kép: Balogh Zoltán /MTI