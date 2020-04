Nem hagyhatják el a tatabányai kórház sürgősségi osztályán dolgozók a munkahelyüket

A sürgősségi osztályon úgy döntöttek, hogy a dolgozók nem hagyhatják el munkahelyüket

– írta ki még múlt csütörtökön Facebookra Oroszlány független polgármestere, Lazók Zoltán a tatabányai Szent Borbála Kórházról.

Gyors segítségA Szent Borbála Kórházban negyvenegyre emelkedett a járvány miatt távollévő (munkából kieső) munkatársak… Közzétette: Lazók Zoltán – 2020. április 23., csütörtök

A polgármester azért közölte ezt, mert többen is oroszlányiak a tatabányai kórház sürgősségi osztályának dolgozói közül is, és a városvezető segítségét kérték. Mivel a kórházi dolgozóknak gondot okoz a ruháik tisztítása is, ezért a polgármester szerzett nekik egy szárítógépet.

A tatabányai kórházban legalább húsz dolgozó kapta el a koronavírust múlt hét végéig, Lazók Zoltán közlése szerint már 41-en estek ki a munkából vagy azért, mert fertőzöttek, vagy szoros kapcsolatban voltak fertőzöttel. Itt dolgozott az a 41 éves férfi is betegszállítóként, aki belehalt a betegségbe.

Müller Cecília hétfőn elárulta, hogy az össze fertőzött 13 százaléka egészségügyi dolgozó Magyarországon, ez 336 embert jelent.

