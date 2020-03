Húsz év fegyházat kapott főbérlőjét bajonettel kivégző férfi

Húsz éve fegyházra ítélte a Balassagyarmati Törvényszék azt a fiatalembert, aki bajonettel végezte ki a főbérlőjét 2018 májusában.

B. Cs. az ominózus napon folyamatosan italozott a főbérlője lakásában. Később elment szórakozni, s csak éjfél körül érkezett vissza. Berúgta az ajtót, majd minden indok nélkül megütötte a lakásban tartózkodó feleségét.

A tulajdonos rászólt, hogy fejezze a felesége bántalmazását, de rá sem hederített és hajánál fogva húzta tovább az asszonyt a földön. A főbérlő ezt követően a nő védelmére kelt és dulakodni kezdett a férfivel. B. Cs. ezt követően átment az utca túloldalán lakó ismerőséhez, hogy tőle értesítse a rendőrséget az őt ért bántalmazás miatt. A főbérlő meghallva a férfi telefonálását, trágár szavakkal szidni kezdte.

B. Cs. a telefonhívást követően magához vette a konyhában az ismerőse tulajdonát képező 3,5 cm széles és 27 cm pengehosszúságú bajonettjét, kirohant vele a házból, majd többször is megszúrta, megvágta vele a tulajdonost. A főbérlő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt.

B. Cs. a kihallgatása során először az ismerőseire akarta verni a balhét. Azt állította, hogy ők szurkálták össze a főbérlőjét. A nyomozás során azonban kiderült, hogy ez nem igaz. A férfi ezt követően változtatott a korábbi vallomásán, és beismerte a bűnösségét.

A Balassagyarmati Törvényszék 20 év fegyházra ítélte a férfit, és tíz évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától is. Emellett kötelezte a közel 1 millió 200 ezer forintos bűnügyi költség megfizetésére is. A bíróság enyhítő körülményként értékelte, hogy a férfi a cselekménnyel összefüggésben maga is megsérült és azt, hogy a nadrágját az erősen vérző sértettre tekerte. A súlyosító körülményként vették figyelembe, hogy büntetett előéletű, és hogy a bűncselekményt próbaidő hatálya alatt követte el.

Fotók: police.hu