Kiengedték a börtönből villanyszerelők megölésével gyanúsított férfit

Kiengedték a börtönből a villanyszerelők megölésével gyanúsított É. Imrét. A Győri Törvényszék másodfokú tanácsa helybenhagyta ugyanis a Győri Járásbíróság végzését, és letartóztatásból négy hónapra bűnügyi felügyeletbe helyezte a férfit.

A másodfokú bíróság a határozatának indokolásában rámutatott arra, hogy a megalapozott gyanú továbbra is fennáll, illetve a szökés elrejtőzés veszélye is, de a bűnügyi felügyelet is elégséges a gyanúsított eljárási jelenlétének biztosításához.

É. Imrének nyomkövetőt kell viselnie és csak külön engedéllyel hagyhatja el a saját otthonát.