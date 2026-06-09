Ötmilliót fizetett egy ügyvéd azért, hogy önálló bírósági végrehajtó legyen

Kedden az előkészítő üléssel megkezdődött a Debreceni Törvényszéken annak az ügyvédnek és társainak a büntetőpere, aki milliókat fizetett azért, hogy önálló bírósági végrehajtó legyen.

Dobó Dénes, a Debreceni Törvényszék szóvivője az esettel kapcsolatos megkeresésünkre azt felelte, hogy az ügyvéd beismerte a bűnösségét és lemondott a tárgyalás jogáról is. A bíróság elfogadta a 49 éves férfi beismerését, és 1 év 6 hónap börtönre ítélte az ügyvédet hivatali helyzettel visszaélésre irányuló hivatali vesztegetés bűntette miatt, ennek végrehajtását azonban 2 év 6 hónap próbaidőre felfüggesztette. A bíróság nem részesítette előzetes mentesítésben a jogászt.

Az ítélet nem emelkedett jogerőre, mert az ügyész, a terhelt, és a védője is három munkanap gondolkodási időt tartott fenn a jogorvoslati nyilatkozata megtételére.. Az ügy másodrendű vádlottja nem tett nyilatkozatot, ezért az ő ügyét tárgyalásra tűzték. Az elsőrendű vádlott esetében pedig új előkészítő ülést tűzött ki a bíróság.

A vádirat lényege szerint 2019. március 4-én a Magyar Közlöny melléklet Hivatalos Értesítő 2019. évi 12. számában 15 járásbíróság melletti önálló bírósági végrehajtó hely betöltésére jelent meg pályázat. Az ekkor még Szegeden ügyvédként dolgozó férfi valamennyi önálló bírósági végrehajtó hely betöltésére beadta a pályázatát. Az ügy másodrendű vádlottja tudott arról, hogy az ügyvéd pályázni kíván, és a pályázat sikeressége érdekében felvette a végrehajtói pályázatok elbírálásában közreműködő elsőrendű vádlottal a kapcsolatot.

A másodrendű vádlott közölte a pályázóval, hogy az elsőrendű vádlott az előzetes megállapodásuk alapján 30 millió forintot kért ezért az ügyvédtől azzal, hogy abból az önálló bírósági végrehajtói pályázat elbírálása során eljáró hivatalos személynek is juttatni fognak. Az ügyvéd elfogadta az ajánlatot, bár a kért teljes összeg nem állt a férfi rendelkezésére. Az ügyvéd megígérte, hogy kifizeti az összeget, és kifejezetten kérte, hogy az általa megpályázott egyik végrehajtói helyre ne nyerjen kinevezést, mivel kevesellte azt a pénzt, amit az ügyfélforgalom alapján keresni lehetett.

Az ügyvéd ötmillió forint előleget fizetett ki a másodrendű vádlottnak, aki azt az elsőrendű vádlottnak továbbította. Az ügyvédet kinevezték önálló bírósági végrehajtónak amellé a járásbíróság mellé ahova azért nem akart menni, mert keveset lehetett keresni. Ezen pedig annyira berágott, hogy nem is vette át a hivatalát.

2019. augusztus 30-án a Hivatalos Értesítő 2019. évi 47. számában 10 járásbíróság melletti önálló bírósági végrehajtó hely betöltésére jelent meg pályázat. Az ügyvéd egy kivételével valamennyi hely betöltésére beadta a pályázatát. Pár hónappal később az ügyvéd azt kérte másodrendű vádlottól, hogy a korábbi megállapodásuk alapján az elsőrendű vádlott a végrehajtói pályázatok elbírálásában közreműködő, illetve a döntésre is jogosult hivatalos személy kapcsolata segítségével érje el, hogy a Hajdúszoboszló Járásbíróság mellé nevezzék ki önálló bírósági végrehajtónak.

A másodrendű vádlott vállalta, hogy a kérésnek eleget tesz, de az ügyvéd pályázata később már nem volt sikeres, s önálló bírósági végrehajtói kinevezést nem kapott.