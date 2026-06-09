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Belföld

Biró Ferenc a vádemelésről: „Teljes mértékben indokolatlan, de maximálisan bízom a bírói függetlenségben”

Mohos Márton / 24.hu
Bíró Ferenc Pál, az Integritás Hatóság elnökének sajtótájékoztatója 2025. január 17-én.
admin Benke Ágnes
2026. 06. 09. 15:49
Mohos Márton / 24.hu
Bíró Ferenc Pál, az Integritás Hatóság elnökének sajtótájékoztatója 2025. január 17-én.
Aggasztónak tartja, hogy a vádemelés időben egybeesik azzal, hogy a parlament elé kerül az antikorrupciós törvényjavaslat, amely jelentősen bővítheti az Integritás Hatóság eszköztárát.

Meggyőződésem, hogy a velem szemben 2024-ben indított eljárás nem jogi, hanem politikai indíttatású: egy koncepciós megtorló akció része, amelynek célja személyem, és rajtam keresztül az Integritás Hatóság hiteltelenítés

– írja a 24.hu-hoz is eljuttatott közleményében Biró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke azután, hogy az ügyészség vádat emelet vele szemben több mint 140 milliós vagyoni hátrányt okozásának gyanújával.

Bíró különösen beszédesnek tartja az ügy időzítését:

mindez azt követően történt, hogy múlt hét közepén megjelentek az első beharangozók a DE! Akcióközösségnek adott interjúmról, amely komoly vihart kavart, és amelyben az elmúlt évek nagy közpénzszivattyúiról beszélek, rámutatva olyan összefüggésekre, amelyeket egyesek rejtve szerettek volna tartani.

Aggasztónak tartja, hogy éppen abban az időszakban történik mindez, amikor a parlament elé kerül az antikorrupciós törvényjavaslat, „amely végre érdemi eszközöket adhat az Integritás Hatóság kezébe az elmúlt években a nemzet és az ország vagyona ellen elkövetett visszaélések feltárására. Ez a törvényjavaslat többek között lehetővé tenné a politikusi vagyonnyilatkozatok érdemi ellenőrzését, valamint jogkört biztosítana arra is, hogy a Hatóság korábban lezárt nyomozások újraindítását kezdeményezhesse.”

Szerinte a vádemelés „sajnálatos módon illeszkedik azon lépések sorába, amelyek mentén az előző hatalom egyes szereplői fontosabbnak tartották a klientúraépítést, az uniós és hazai források eltérítését és az átláthatatlanság fenntartását, mint hogy az európai uniós támogatásokat az ország szolgálatába állítsák. Remélem, hogy ez a lépés nem jelent akadályt az uniós pénzek mielőbbi megindulása előtt.”

Azt is írja, hogy

büszke vagyok magamra és kollégáimra, hogy olyan munkát tudunk végezni, amely ilyen mértékben vívta ki az előző, mára megbukott hatalom ellenszenvét. A vádemelést teljes mértékben indokolatlannak tartom, ugyanakkor maximálisan bízom a bíróságok objektív működésében és a bírói függetlenség érvényesülésében. Meggyőződésem, hogy a bírósági eljárás és az objektív bizonyítás során egyértelműen be fog bizonyosodni ártatlanságom, vétlenségem.

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