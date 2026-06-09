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Sport

Golovin: Albek Anna látványosan sokat fejlődött, ezzel a válogatott is nagyon jól járhat

Vámos Petra és Albek Anna, a győztes Metz játékosai a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjének elődöntőjében játszott Metz HB - CSM Bucuresti mérkőzés után a budapesti MVM Dome-ban 2026. június 6-án. A Metz 32-27-re nyert.
Illyés Tibor / MTI
Vámos Petra és Albek Anna
24.hu
2026. 06. 09. 15:53
Vámos Petra és Albek Anna, a győztes Metz játékosai a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjének elődöntőjében játszott Metz HB - CSM Bucuresti mérkőzés után a budapesti MVM Dome-ban 2026. június 6-án. A Metz 32-27-re nyert.
Illyés Tibor / MTI
Vámos Petra és Albek Anna
Bár a Győri Audi ETO KC kikapott a Bajnokok Ligája vasárnapi döntőjében, Golovin Vlagyimir nagyon örült annak, hogy a győztes Metz csapatában Vámos Petra és Albek Anna is szerephez jutott. A női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya az MKSZ honlapján vezetett blogjában azt írta, az esztergomi EL Final Four is nagy bravúr és ezt a csodát emberek csinálták.

A Bajnokok Ligája hétvégi, női döntőjét ugyan nem tudta megnyerni a Győri ETO csapata, de Golovin örült annak, hogy akadtak magyar győztesek a Metz két játékosa, Vámos Petra és Albek Anna személyében.

„Még jobban örültem volna, ha Petra az első meccsen többet játszik, de gondolom, az edzője, Mayonnade úgy taktikázott, ha szombaton többet pihenteti, vasárnap frissebb lesz. Így is történt.

Albek Anna látványosan sokat fejlődött egy év alatt, ez is nagy öröm, ezzel a válogatott is nagyon jól járhat, számítunk rá, nem csak támadásban, védekezésben is.

Az esztergomi csodát emberek csinálták

Ami az Európa Ligát illeti, a nemzetközi kupaújonc Esztergom révén ugyancsak akadt magyar érdekeltség a Final Fourban, és bár Elek Gábor bízott a győzelemben, nem sikerült a döntőbe jutás, és végül a negyedik helyen zárt csapata.

Nagy bravúr, hogy idáig jutottak, csak azért nem mondom, hogy csoda, mert ezt a csodát emberek csinálták, nagyon kemény munkával.

A selejtezőben, a Crvena zvezda ellen még érződött a rutin hiánya, nehezebben viselték a nyomást, de a csoportkörben meccsről meccsre magabiztosabbá váltak, és az elődöntőben, a házigazda Dijon ellen is komoly esélyük volt, a második félidőben vezettek négy góllal. Azért ez elsőre így is nagyon szép” – írta Golovin.

Kiemelte az ifi BL négyes döntőjét, ahol a négyből három csapat magyar volt, végül a Debrecen nyert, a Győr harmadik, a Fradi negyedik lett.

Utánpótlásban mindig is kimagasló eredményeket értünk el, de megint mondom, ez még semmi későbbire nem garancia, csak remény. Minél kevesebb játékost és különleges tudást veszítünk a felnőtt korba érve, annál inkább lesz ez a remény valóság.

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