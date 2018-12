Nyugdíjprémium: befogják a szánkat, mint a gyerekét egy csokival

Tavaly novemberben volt nyugdíjprémium, és 10 ezer forint értékű Erzsébet-utalványt is kaptak a nyugdíjasok. Az idén húsvétkor, a választás előtt jött az utalvány, novemberben már nem, viszont ismét lett nyugdíjprémium, legfeljebb 18 ezer forint. Igaz, ha a gazdaság teljesítményét nézzük, az összeg lehetett volna nagyobb is.

Mennyire elégedettek mindezzel az idősek, és mire költötték a pénzt? Nyugdíjasokat kérdeztünk, és a válaszaikból az látszik, hogy egy-egy lyuk befoltozásához jól jött nekik a pluszpénz, de ahhoz, hogy érdemben javuljon a helyzetük, vajmi kevés.

Megjött a gázelszámolás, jól jött a prémium

A 87 éves Józsi bácsiék téli kabátra költötték a nyugdíjprémiumot, mert feleségével együtt mindkettőjüknek kellett már egy új. Még gyógyszerre is maradt belőle.

Erzsi néni semmi különöset nem vett, ahogy mondta, kajafélékre költötte a 18 ezer forintot, meg majd a rezsibe megy. Ő 75 éves, a férje egy éve halt meg, azóta egyedül él.

Juli néni 72 éves, férjével együtt megkapták a 18-18 ezer forintot – jól jött nekik, mert éppen megkapták a gázról az éves elszámolást, és 47 ezer forintos mínuszban voltak. Így is kért részletfizetést, mert a gázon kívül másra is kellett a pénz.

Laci bácsiék is mindketten megkapták feleségével a maximális nyugdíjprémiumot, de még nem költötték el, nem volt náluk semmilyen dedikált cél. Valószínűleg elmegy majd a karácsonyi élelmiszer-vásárlásra – mondta a 68 éves férfi az ünnep előtt, amikor beszélgettünk.

Megírtuk korábban, hogy egy nyugdíjas nő az unokái ajándékára szánta volna a prémiumot, ha kapott volna az idén. De jogviszonyváltás miatt ő most kimaradt a pluszpénzből.

Van aki már nem is emlékszik, mikor volt Erzsébet-utalvány

Laci bácsiék és Juli néniék is úgy sejtették, hogy ha lesz prémium, akkor karácsonyi Erzsébet-utalvány nem lesz. De legalábbis nem csodálkoztak azon, hogy ha kapnak az egyikből, akkor a másikból már nem.

Laci bácsi amúgy már nem is emlékezett arra, hogy tavaly novemberben Erzsébet-utalvány és nyugdíjprémium is volt, szóval ezért sem számított a karácsonyi 10 ezer forintra. Erzsi néninek is kiment a fejéből, hogy így volt, sőt, ő már arra sem emlékezett, hogy az idén húsvétkor, a választások előtt kapott.

Józsi bácsiék viszont várták a novemberi Erzsébet-utalványt és hiányolták, hogy most elmaradt. Élelmiszerre jól jött volna nekik karácsony előtt.

Erzsi néni amúgy nem nagyon szereti az utalványt, mert keveset vásárol magának egyszerre, tejet, kenyeret, egy kis sajtot. A kétezer, ötezer forintos címletet már nehezen költötte el. A prémiumot olyan szempontból jobbnak tartja, hogy azt a postás kihozza készpénzben, és olyan felosztásban költi el, ahogy akarja.

Majd a választás előtti évben biztos megint kapunk utalványt is, prémiumot is, ha megérem

– borítékolta, célozva rá, érti ő, mire megy ki a játék: kellenek a szavazataik a kormánynak.

Évi 20 ezer forintot vesznek el

És mit szólnak a 2,7 százalékos nyugdíjemeléshez az idősek, amikor az infláció valahol 3,5 százalék körül is lehet jövőre?

Mit lehet tenni? Semmit! Ha adnak, fogadd el, ha ütnek, szaladj el

– idézte megboldogult férjét Erzsi néni. „Soha nem éltünk nagy lábon, az özvegyi nyugdíjjal együtt kijövök a pénzemből” – tette hozzá.

Ez nagyon mélyen érint minket – szólt Józsi bácsi. Arra célzott, hogy szűkösek az anyagi lehetőségeik, és megérzik, bármennyivel is megkurtítják őket. Nem nagyon tudják kispórolni az árak emelkedését. Kettejüknek nagyjából havi 1600 forint mínuszt jelent, hogy nem 3,5 százalékos, hanem csak 2,7 százalékos a nyugdíjemelés.

Ha beszorzom, az éves szinten majdnem 20 ezer forint. Ennyit vesznek el tőlünk év közben

– számolgatott.

Persze ha valóban magasabb lesz az infláció, mint 2,7 százalék, akkor jövő novemberben nyugdíjkorrekcióban a különbözetet megkapják majd, de addig is kvázi hitelezni kénytelenek a nyugdíjukból az államnak.

Azt is megjegyezte, hogy ők még tulajdonképpen nem szólhatnak semmit, ketten kétszázezer forint körül kapnak, a neje többet, ő kevesebbet. Vannak, akik jóval kevesebb nyugdíjjal kell, hogy beérjék.

Nem ártana, ha nyugati színvonalú nyugdíjat adnának. Megdolgoztunk azért, hogy idősen is megéljünk. Arról nem tehetünk, hogy ilyen hosszan élünk, és ilyen hosszan kell, hogy eltartsanak.

Voltak a barátaim közül is, akik sokkal hamarabb elmentek a világból. Ha az egészségi problémáinkat és az anyagi körülményeinket nézem, úgy érzem, akik már meghaltak, jobban jártak, mint mi” – mondta keserűen.

Ne pluszpénzeket adjanak, hanem magasabb nyugdíjat

Az nem jó, ha csak 2,7 százaléklesz a nyugdíjemelés, mert az infláció 3,5 százalék körül várható – vágta rá rögtön Laci bácsi, aki ebben a kérdésben nagyon képben volt. Akkor sem jó, ha csak ezer forint mínuszt jelent nekem havonta, tette hozzá. Tisztában van vele, hogy ha a nyugdíjemelésnél több lesz az infláció, novemberben utólag jár nyugdíjkorrekció, de erre ezt mondta:

Addig élni is kell!

(A szabály egyébként az, hogy ha valaki november elseje előtt hal meg, akkor a hozzátartozónak külön kérvényezni kell a korrekciót, de jár.)

Juli néni szerint több nyugdíjemelést is adhattak volna. Ő azt szeretné, ha minden évben fixen lehetne számítani a nyugdíjprémiumra, és az Erzsébet-utalványokra is, húsvét és karácsony előtt is. Mert minden pénz számít nekik. Kettejük nyugdíja 180 ezer forint, hitelük is van, azt törleszteni kell, de gyógyszerre, rezsire, ételre is sok megy el. Éppenhogy kijönnek úgy, hogy a férje, Pista bácsi dolgozik, ami még havi 100 ezer forintot hoz a családi kasszába. Ha nem tudna dolgozni, nem is tudja, hogyan élnének meg.

Legjobb lenne, ha a prémiumot, meg az Erzsébet-utalványt a nyugdíjhoz hozzácsatolnák – ez már Laci bácsi véleménye. Ha elosztják egy évre a 18 ezer forint prémiumot meg a 10 ezer forint Erzsébet-utalványt, az havi 2300 forint. De ha hozzácsapnák a nyugdíjhoz, akkor minden hónapban egy kicsivel többet kapnának és ha ezek az egyszeri pluszpénzek beleszámítanának a nyugdíjemelésbe, az is nagyobb lenne.

Mert most mi van? Adnak egyszeri alkalomra egy kis pluszpénzt, hogy elmondhassák a kellő alkalmakkor, hogy adtak. De mi lesz a másik 11 hónapban? Ez olyan, mint amikor a gyerek szeretne egy biciklit, a szülő meg vesz neki egy szelet csokit, hogy befogja a száját

– mondta Laci bácsi.

Kiemelt kép: MENDIL / BSIP / AFP