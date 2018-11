Ezért a kétszázmillió forintos autóért kellett Magyarországra menekülnie Gruevszkinek

Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnök azért kért Magyarországon menedéket, mert két év börtönre ítélték Macedóniában, a büntetését november 8-án kellett volna megkezdenie.

Távollétében négy további büntetőügy folyik ellene, de érdemes megemlíteni, hogy a kétéves büntetés azért járt Gruevszkinek, mert arra utasította a belügyminiszterét, hogy írjon ki neki egy célzott közbeszerzést egy autóra. Nem egy átlagos autóra, hanem egy kétszázmillió forintba kerülő Mercedesre, amit személyes használatra is igénybe vett.

A baki ott lehetett, hogy Gruevszkiék előbb rendelték meg a gyártól az autót, mint hogy megírták volna rá a célzott tendert, és az is hibának számított, hogy a miniszterelnök előre megmondta, melyik cégtől kell megvenni az autót, a pénzből pedig vissza is kapott. A bírósági eljáráson kiderült, hogy Gruevszki tudta, hogy rosszban sántikál, mert nem nevezte a nevén az autót, hanem úgy hívta,

Gruevski Govt bought EUR580K+ Mercedes (bullet-proof tires cost EUR20K) not maintained at all – cat scratches/unwashed/unused.#Macedonia pic.twitter.com/EYxwkDqFXv

— Vladimir Petreski (@VPetreski) June 10, 2017