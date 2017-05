Eurovízió 2017: Megvannak az első döntős előadók

Megtartották kedd este Kijevben a 62. Eurovíziós Dalfesztivál első elődöntőjét, ahol 18 ország produkciója közül tíz jutott be a szombati döntőbe.

Az automatikusan döntős rendező ország – ami idén Ukrajna -, és a dalfesztivált alapító öt állam – Spanyolország, Franciaország, Németország, Olaszország és az Egyesült Királyság – mellett a dalfesztivál döntőjébe került a svéd versenyző, Robin Bengtsson I Can’t Go On című dalával, a portugál Salvador Sobral az Amar Pelos Dois című produkciójával, a belga énekesnő, Blanche City Lights című számával, az azerbajdzsán Dihaj a Skeletons-zal, az örmény Artsvik Fly With Me című dalával, a moldovai Sunstroke Project együttes Hey Mamma című produkciójával.

Ott lesz még a szombati fináléban a lengyel Kasia Mo¶ Flashlight, az ausztrál Isaiah Don’t Come Easy, a görög Demy This is Love és a ciprusi Hovig is, Gravity című dalával.

Az idei dalfesztiválon 42 ország vesz részt. Mindkét elődöntőből tíz-tíz jelölt jut tovább, így a fináléban összesen 26 ország jelöltje versenyez majd a győzelemért. A Magyarországot képviselő Pápai Joci csütörtökön, a második elődöntőben lép majd színpadra Origo című dalával.