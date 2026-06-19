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Belföld

Egy komplett nemzetközi cigigyár működött illegálisan az Alföldön – galéria

admin D. Kovács Ildikó
2026. 06. 19. 09:07
Az öt tagból álló bűnszervezet milliós nagyságrendű hamis termék előállítására volt képes, a rajtaütéskor pedig egymilliárd forintnyi vagyont foglaltak le. A magyar gyárnál még a mobilhálózatokat is blokkolták.

A NAV nyomozói nemzetközi akcióban fogták el egy hamis cigarettát előállító bűnszövetség tagjait. Az „ötösfogat” professzionális, a teljes gyártási folyamatot lefedőgépsorokkal dolgozott a feketepiacra.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóságának nyomozói és a Szlovák Pénzügyi Igazgatás Bűnügyi Hivatala összehangolt akcióban csapott le az illegális cigarettagyártással és kereskedelemmel foglalkozó bűnszervezetre.

Katonai technológiai eszközöket is alkalmaztak az elkövetők

A határon átnyúló partnerség és közös felderítés eredményeként több helyszínen ütöttek rajta mindkét országban: a Magyarországon működő illegális cigarettagyár, valamint a Szlovákiába telepített alapanyagraktár felszámolásával egy időben, a hamis áru értékesítése közben fogták el az elkövetőket.

A Magyarországon engedély nélkül működő üzemben teljes gyártósor működött, a nyersanyag feldolgozásától egészen a késztermék előállításáig. Az épületegységet teljes hang-és hőszigetelés védte, a kiugró áramfogyasztást pedig ipari aggregátorokkal küszöbölték ki.

Az elkövetők különösen óvatosak voltak, ugyanis a gyár környezetében blokkolták a GSM-, rádió- és wifihálózatokat, mindemellett katonai és titkosszolgálati technológiai eszközökkel, röntgenberendezéssel szűrték ki a járművekben elhelyezett nyomkövetőket. Hamis rendszámokkal konspiráltak, felvezető járművekkel biztosították a zökkenőmentes szállítást, a kapcsolatot pedig titkosított csatornán keresztül tartották.

Több milliárd forint értékű volt a biznisz

A rajtaütésnél a hatóságok jelentős értékű vagyont foglaltak le, összesen 1 milliárd forintértékben. A lefoglalt tárgyak között cigarettagyártó gépsor, ipari aggregátor, porleválasztó elszívóberendezés, kompresszor, valamint személygépkocsi is szerepel. Az illegális cigarettagyárban talált alapanyagok több mint 1,5 millió doboz hamis cigaretta előállításához voltak elegendőek.

A szlovák hatóságok tájékoztatása szerint az elkövetői kör által külföldön okozott kár szintén megközelíti az 1 milliárd forintnak megfelelő eurót.

A rajtaütésben 55 magyar bűnügyi szakember vett részt: felderítők, vizsgálók, elemzők, akiket a MERKUR Bevetési Egység munkatársai támogattak.

A jogellenes tevékenység szervezésében részt vevő öt férfit – egy magyar, egy szlovák, három ukrán állampolgár – tetten érték és elfogták a bűncselekmény elkövetése közben. A Magyarországon elfogott két személyt gyanúsítottként hallgatták ki különösen jelentős értékre üzletszerűen és bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás bűntett miatt.

illegális cigigyár
illegális cigigyár
illegális cigigyár
illegális cigigyár
illegális cigigyár
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