rubint réka
Szórakozás

„Ezt most nem tudom magamban tartani” – Rubint Réka megosztotta kisebbik fia bizonyítványát

Berecz Valter / 24.hu
admin Grósz Petra
2026. 06. 19. 15:40
Berecz Valter / 24.hu

Rubint Réka nemrég a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetben tett közzé egy fotót, melyen kisebbik fia, Zalán bizonyítványa látható. A kép szerint gyermeke magatartása és szorgalma is példás, önismeretből jól megfelelt, a fennmaradó tárgyakból pedig mind jeles osztályzatot szerzett, testnevelésből, angol és spanyol nyelvből pedig dicséretet is kapott.

Zalánról kevés dolgot osztok meg a közösségi médiában, ez az ő kérése, amit én tiszteletben tartok! De ezt most nem tudom magamban tartani… mert mérhetetlenül büszke vagyok!

fűzte hozzá a képhez a fitneszedző, majd egy dicsérő oklevelet is mutatott, amit fia a kiváló tanulmányi eredményéért kapott a nevelőtestülettől.

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