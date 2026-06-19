„Ezt most nem tudom magamban tartani” – Rubint Réka megosztotta kisebbik fia bizonyítványát

Rubint Réka nemrég a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetben tett közzé egy fotót, melyen kisebbik fia, Zalán bizonyítványa látható. A kép szerint gyermeke magatartása és szorgalma is példás, önismeretből jól megfelelt, a fennmaradó tárgyakból pedig mind jeles osztályzatot szerzett, testnevelésből, angol és spanyol nyelvből pedig dicséretet is kapott.

Zalánról kevés dolgot osztok meg a közösségi médiában, ez az ő kérése, amit én tiszteletben tartok! De ezt most nem tudom magamban tartani… mert mérhetetlenül büszke vagyok!

– fűzte hozzá a képhez a fitneszedző, majd egy dicsérő oklevelet is mutatott, amit fia a kiváló tanulmányi eredményéért kapott a nevelőtestülettől.