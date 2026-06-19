ausztriakigyulladt busz
Nagyvilág

27 magyar fiatalt menekítettek ki Ausztriában egy kigyulladt buszból

facebook / Freiwillige Feuerwehr der Marktgemeinde Langenwang
admin Spirk József
2026. 06. 19. 12:07
facebook / Freiwillige Feuerwehr der Marktgemeinde Langenwang

Csütörtök délután kigyulladt egy turistabusz Ausztriában, amely magyar fiatalokat szállított.

Az ORF azt közölte, hogy a tűz az S6-os autópályán Hönigsberg közelében ütött ki a busz motorterében. A rendőrség szerint 36 ember tartózkodott a buszon, köztük 27 magyar gyermek és tinédzser. Az utasok időben elhagyták a járművet, így sérülés sem történt, és senkinek sem kellett kórházba mennie.

A Feuerwehrobjektiv.at beszámolója szerint a buszon utazó fiatalok egy magyar focicsapat tagjai voltak.

A csoportot egy pótlóbusz vette fel, és folytathatta útját.

A tűzoltóknak sikerült eloltaniuk a tüzet, de a jármű hátulja teljesen kiégett. Az előzetes vizsgálatok alapján a tüzet egy technikai hiba okozhatta a motortérben.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Orbán bukása kivétel lehet, de a Patrióták akár előnyt is kovácsolhatnak belőle
Magyar Péter: Nem népszerű szeretnék lenni Brüsszelben, hanem a magyar embereket képviselni
Az amerikai alelnök nem utazott el az Iránnal folytatott tárgyalásokra
Robert Fico a Magyar Péterrel való találkozóról: Mindkettőnk érdeke a folytatás
Lecserélik a Dél-pesti Centrumkórház vezetőségét
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik