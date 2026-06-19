Navracsics a határozatképtelen azbesztügyi ülésről: A Tisza eddig arra hivatkozott, hogy nem azt fogja csinálni, amit a Fidesz

A volt közigazgatási és területfejlesztési minisztere szerint az új kormány a megalakulása után nagy lendülettel állt bele a nyugat-magyarországi azbesztügybe, de a lendület hamar elfogyott, és azóta csak a nagy csönd van.

Navracsics Tibor arra célzott a facebookos bejegyzéssel, hogy csütörtökön elmaradt az Országgyűlés Élő környezetért felelős bizottságának kihelyezett, szombathelyi ülése, mert a tiszás képviselők nem utaztak le Vas megyébe, ezért határozatképtelen lett a testület.

A Hvg.hu írta meg a Greenpeace jelentése alapján, hogy a kormánypárti képviselők mellett és a Vas Vármegyei Kormányhivatal is lemondta a részvételt, ezért csak informális ülést lehetett tartani, amin egyébként felszólaltak az azbesztszennyezésben érintett települések polgármesterei és lakosai is.

Az informális ülésen Simon Gergely, a természetvédő szervezet vegyianyag-szakértője arról beszélt, a szennyezés megjelenése óta már öt hónap eltelt, de a lakosok és az önkormányzatok továbbra is érdemi lépésekre, iránymutatásra és anyagi támogatásra várnak.

Az új kormány egyébként májusban gyors és látványos lépéseket tett, az ügyet tárgyalták kormányülésen és a parlamentben is, ezt azonban nem követték érdemi intézkedések, és sok esetben a helyi önkormányzatok próbálják – sokszor kapkodva, nem feltétlenül jó intézkedésekkel – kezelni a helyzetet.

Értem én, hogy erre az a hivatalos válasz, hogy a Fidesz is ezt csinálta. De a Tisza mindeddig arra hivatkozott, hogy nem azt fogja csinálni, mint amit a Fidesz tett

– írta Navracsics.