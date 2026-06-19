Laár András az élettársáról: A köztünk lévő viszony nem polgári értelemben vett párkapcsolat

Laár András a Képzelt beteg című darab próbafolyamata alatt került szoros kapcsolatba a darab rendezőjével, Danielle Dutombéval. Az előadó a Blikknek mesélt a kettejük közötti különleges kapcsolatról. Mint kiderült, sok évvel ezelőtt ismerkedtek meg egy közös munka során. „Már akkor is egyértelmű volt számomra, hogy szervesen a művészvilághoz tartozik. Akárcsak engem, őt is a groteszk színház világa vonzotta” – idézte fel Laár.

Elmondta, Dutombé két évvel ezelőtt veszítette el a férjét, utána minden figyelmét egy balatonberényi színháznak szentelte. Ennek kapcsán kereste fel Laárt, akivel beszélgetni kezdtek, és ezek a beszélgetések szinte azonnal újra felépítettek közöttük valamit.

Olyannyira, hogy alig egy hónappal később már nála laktam. A kapcsolatunk nagyon gyorsan elmélyült, minden szinten értjük egymást, gondolataink gyakran félszavakból is találkoznak

– mesélte a színész, aki viszonyukat mély, spirituális összhangként írja le.

A köztünk lévő viszony nem polgári értelemben vett párkapcsolat. Sokkal inkább egyfajta szoros, családias, iker-lélek kötelék, élettársi viszonyba ágyazott alkotói szövetség. Öt hónapja élünk együtt teljes harmóniában: kiválóan tudunk együttműködni, miközben teljes szabadságot is adunk egymásnak. Már most előre örülünk a nyári szezon után következő, újabb közös, kreatív ötleteink megvalósításának! Ez egyfajta szellemi-lelki szinten létrejött szimbiózis. Számomra nem idegenek a nem hagyományos emberi kapcsolódások

– fogalmazott Laár András.