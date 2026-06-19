Pintér Tibor munkát adott a fiának: Pintér Máté elárulta, milyen főnök az apja

Először dolgozik együtt Pintér Tibor és fia, Pintér Máté. A közös munkáról a Mokkában meséltek.

Fél éve dolgozunk már együtt, nagyjából. Nekem elég szürreális volt kezdetben, mert az ember nincs hozzászokva, hogy az édesapja a főnöke a munkahelyen. De egyébként jó főnök, egyelőre még nem volt konfliktusunk

– árulta el az ifjabb Pintér, aki a Nemzeti Lovas Színház büféjében dolgozik.

A büfébe kivételesen nem szól annyira bele még, de majd úgyis bele fog. Csak a szokásos kávéért szokott jönni, aztán megy is. Szóval ez így pont jó egyelőre, reméljük, ez így is marad.

Pintér Tibor kapcsolata a fiával

Pintér Tibor azt mondta, jó érzés látnia a fiát felnőtt, dolgozó emberként, és örül annak, hogy egyfajta családi vállalkozásként munkát tudott adni neki. Szerinte főnök-alárendelt viszonyról közöttük szó sincs.

Mátéról azt kell tudni, hogy nagyon becsületes, nagyon jól kódolt gyerekről van szó. Nem is tudom, kitől örökölte, szerintem az anyukájától. Remekül végzi a munkáját. Kell tudni, hogy vendéglátóipari technikumot végez. Az eredeti végzettsége ez, de elárulom, hogy azért ő is kacsintgat a művészetek, és különösen a film felé

– fogalmazott a színész, aki arról is beszélt, nem volt mindig kitűnő apa, de most kicsit tisztább lett a lelkiismerete, hogy napi kapcsolatban vannak a fiával, és munkaidőn kívül is több időt töltenek együtt.