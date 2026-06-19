Ráthonyi-Palácsik Tímea a szüléséről: Amikor elkezdték szurkálni a hasamat, még éreztem, és kiabáltam, hogy fel ne vágjanak

Küzdelmes út vezetett Ráthonyi-Palácsik Tímea számára az anyaságig: 15 hormonkezelésen és 17 műtéten esett át, mire megtapasztalhatta a szülőség örömét. Fiát, Bent tavaly év elején béranya hozta világra, ekkorra pedig már az üzletasszony szíve alatt is egy új élet fejlődött. Hailey lánya hat hónappal a bátyja után jött világra.

Az édesanya – aki missziójának érzi, hogy létrehozzon Magyarországon egy olyan klinikát, ahol a modern orvostudomány és az emberség kéz a kézben jár, hogy a termékenységi problémákkal küzdő nők megfelelő kezelést kaphassanak – nemrég a Fertility Fórum – Ha nem jön a baba orvosi podcast vendége volt, ahol egyebek mellett a terhességéről és szüléséről is mesélt. Utóbbi igencsak megviselte.

Kapcsolódó Ráthonyi-Palácsik Tímea: Minden erőmmel azon leszek, hogy a jelenlegi jogszabályokat megváltoztassák Missziójának érzi, hogy létrehozzon Magyarországon egy olyan klinikát, ahol a modern orvostudomány és az emberség kéz a kézben jár, hogy a termékenységi problémákkal küzdő nők megfelelő kezelést kaphassanak. A projektet saját vagyonából finanszírozná, a jelenlegi jogszabályok azonban egyelőre nem teszik ezt lehetővé.

Nem volt semmiféle komplikáció a terhesség során, viszont valószínűleg azért, mert sokat emelgettem a kisfiamat, Bent, a placenta lejjebb helyezkedett el, ráadásul a baba majdnem négy kiló volt, ezért mindenképpen császármetszést javasoltak

– idézte a Blikk Ráthonyi-Palácsik Tímeát, akinek már a műtét előtti napon megkezdődtek a fájásai, ám akkor még hazaengedték pihenni. Ekkor még nem sejtette, milyen megpróbáltatások várnak rá.

A császármetszés nagyon rossz élmény volt, holott én az összes műtéti beavatkozást »szerettem«, a császár viszont nagyon megviselt, és az ezt követő tíz hét is. Persze, lehet, hogy azért, mert 42 éves voltam, de szerintem már az epidurális érzéstelenítést is rosszul adták be, mivel nem működött rendesen. Elviselhetetlenül fájt a fejem, annyira, hogy létezni sem tudtam, és amikor elkezdték szurkálni a hasamat, még éreztem, és kiabáltam, hogy fel ne vágjanak. Erre két ember felemelte a lábamat, és akkor kezdett el hatni az epidurális érzéstelenítés.

Azt mondja, a szülését követően egy napig hányt, miközben próbálta szoptatni a kislányát. Nagyon nehéz volt számára a műtétet követő 10 hét, a beavatkozás során ráadásul rengeteg vért is veszített.

Egyetlen komplikáció volt: a hemoglobinom 7,8 alá esett, és majdnem vérátömlesztésre is szükség volt. A végén szerencsére nem volt erre szükség, de nagyon rosszul voltam és szédültem, majd napokig alig tudtam létezni, a pici babát pedig ellátni nagyon nehéz volt, ugyanakkor meg egy álom volt, hogy ott van, és tudom szoptatni.

Emlékei szerint miután lenézett a földre a szülése után, egy hatalmas vértócsát látott az asztal alatt, aminek látványa a férjét is érzékenyen érintette.

A férjem mondta, hogy nem bírja ezt látni, de közben végig videózott és fényképezett. Amikor visszanéztem ezeket a felvételeket, azt mondtam, Úristen… A férjem mesélte, hogy látta, amikor kitették a placentát, és úgy fogalmazott, ezután még jobban tisztel engem, hogy ezen átmentem és megcsináltam. Minden nő előtt le a kalappal, aki így vagy úgy világra hoz egy babát

– tette hozzá.