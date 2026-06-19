Nagyvilág
Galéria: lecsapott a hőség Európára
Jerome Gilles / NurPhoto / AFP
Fiatalok fürdenek a párizsi Saint-Martin-csatornán található Bassin des Récollets-ben június 17-én. Franciaország újabb hőhullámra készül, Párizs pedig engedélyezte a fürdést a város egyik csatornájában, hogy segítsen a lakosoknak elviselni a rendkívüli meleget.
Jerome Gilles / NurPhoto / AFP
Fiatalok fürdenek a párizsi Saint-Martin-csatornán található Bassin des Récollets-ben június 17-én. Franciaország újabb hőhullámra készül, Párizs pedig engedélyezte a fürdést a város egyik csatornájában, hogy segítsen a lakosoknak elviselni a rendkívüli meleget.
Galéria: lecsapott a hőség Európára
Nem csak Magyarországra érkezett meg a tartós kánikula: Európa-szerte esernyőkkel és szökőkutakban fürdéssel igyekeznek az emberek felvenni a harcot az olykor 40 fok feletti maximumokkal.
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