Nagyvilág

Galéria: lecsapott a hőség Európára

Jerome Gilles / NurPhoto / AFP
Fiatalok fürdenek a párizsi Saint-Martin-csatornán található Bassin des Récollets-ben június 17-én. Franciaország újabb hőhullámra készül, Párizs pedig engedélyezte a fürdést a város egyik csatornájában, hogy segítsen a lakosoknak elviselni a rendkívüli meleget.
24.hu
2026. 06. 19. 14:37
Jerome Gilles / NurPhoto / AFP
Fiatalok fürdenek a párizsi Saint-Martin-csatornán található Bassin des Récollets-ben június 17-én. Franciaország újabb hőhullámra készül, Párizs pedig engedélyezte a fürdést a város egyik csatornájában, hogy segítsen a lakosoknak elviselni a rendkívüli meleget.

Galéria: lecsapott a hőség Európára

24.hu
2026. 06. 19. 14:37
Nem csak Magyarországra érkezett meg a tartós kánikula: Európa-szerte esernyőkkel és szökőkutakban fürdéssel igyekeznek az emberek felvenni a harcot az olykor 40 fok feletti maximumokkal.
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Nagyvilág
európahőségkánikula
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