Galéria: lecsapott a hőség Európára

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Fiatalok fürdenek a párizsi Saint-Martin-csatornán található Bassin des Récollets-ben június 17-én. Franciaország újabb hőhullámra készül, Párizs pedig engedélyezte a fürdést a város egyik csatornájában, hogy segítsen a lakosoknak elviselni a rendkívüli meleget.