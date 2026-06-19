A jegyzőkönyv szerint Mészáros Lőrinc 9,8 milliárd osztalékot szavazott meg magának a vasúti cégében

A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó V-Híd Zrt. 2025-ben jóval kisebb forgalom mellett is vastagon nyereséges maradt, igaz, a profit értéke csökkent az előző évihez képest.

A Hvg.hu cikke szerint társaság nettó árbevétele 188,1 milliárdról 11 százalékos csökkenéssel 168,1 milliárd forintra, az adózott eredménye 39,2 milliárdról 23 százalékos csökkenéssel 26,2 milliárd forintra esett vissza.

A Mészáros Lőrinc „részvényes” személyes részvételével június 18-án megtartott közgyűlésen hozott határozat szerint ebből a 26,2-ből 9,8 milliárdot ki is fizetnek neki osztalékként.

Így a felcsúti vállalkozó az elmúlt időszak folyamatos fizetési problémái ellenére is bőven tehet zsebre a vasúti cégeiből.

A másik Mészáros-érdekeltségből, az R-Kord Építőipari Kft.-ből ugyanis szinte a teljes nyereséget kivették. Ott május 28-án tartottak taggyűlést, amelyen Talentis Group és az Opus Global képviselői úgy döntöttek, hogy a 3,3 milliárdos adózott nyereségből kerek 3 milliárd menjen osztalékba.

Néhány héttel korábban, május 6-án írtuk meg, hogy a R-Kord egyik csődközelbe került alvállalkozója bírósághoz fordult, mert az nem fizette ki nekik azokat a pénzeket, amelyek egy több tízmilliárdos vasúti beruházáshoz kapcsolódó megbízásaik után szerintük nekik jártak volna, a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) pedig csak ígérgette, hogy intézkedik a rendezés ügyében.