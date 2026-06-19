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Belföld

Vonatok ütköztek, többen súlyosan megsérültek az Egyesült Királyságban

24.hu
admin Dienes Gábriel
2026. 06. 19. 21:12
24.hu
Műszaki hiba állhat a baleset hátterében.

Összeütközött péntek este két vasúti szerelvény a dél-angliai Bedford közelében, többen súlyosan megsérülhettek.

A brit közlekedési rendőrség első, rövid közleményében csak az ütközés tényéről számolt be, további részletek ismertetése nélkül. A közlekedési dolgozók szakszervezetének (Rail, Maritime and Transport Union, RMT) szóvivője ugyanakkor arról számolt be, hogy a vonatok személyzetének tagjai és az utasok közül többen súlyosan megsérültek.

Az első információk szerint mindkét szerelvény dél felé, a londoni St. Pancras pályaudvarra tartott, amikor az egyik szerelvény műszaki hiba miatt a nyílt pályán megállt, és a mögötte érkező vonat hátulról nekiütközött. Az egyik vonat Corby városából, a másik Nottinghamből indult. A baleset Bedford és Luton között történt. A Thameslink vasúttárság tájékoztatása szerint a baleset miatt az összes vasútvonal forgalma leállt a két város között.

Luton mellett működik a Londont kiszolgáló öt nagy nemzetközi repülőtér egyike. Az első szerelvény, amelynek a másik hátulról nekiütközött, a menetrend szerint megállt volna a repülőtér Luton Airport Parkway nevű vasútállomásán. A Thameslink azt kérte, hogy egyelőre senki ne keljen útra az érintett vasútvonalon. A helyszínre tűzoltók, mentőegységek és mentőhelikopterek érkeztek. (via MTI)

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