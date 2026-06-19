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Belföld

A nap legfontosabb hírei – 2026. 06. 19.

Mohos Márton / 24.hu
admin Dienes Gábriel
2026. 06. 19. 21:40
Mohos Márton / 24.hu
Magyar Péter szerint Sulyok számára itt a történet vége. A Tisza benyújtotta a polgármesterek fizetésének korlátozásáról szóló javaslatot.
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