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A nap legfontosabb hírei – 2026. 06. 19.
Mohos Márton / 24.hu
Mohos Márton / 24.hu
Magyar Péter szerint Sulyok számára itt a történet vége. A Tisza benyújtotta a polgármesterek fizetésének korlátozásáról szóló javaslatot.
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