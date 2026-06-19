sportfocilabdarúgásmtk
Foci

Belga élvonalbeli csapat vette meg az MTK szélsőjét

Kovács Mátyás.
raal.be
Kovács Mátyás.
24.hu
2026. 06. 19. 23:47
Kovács Mátyás.
raal.be
Kovács Mátyás.
A belga élvonalban szereplő RAAL La Louviére bejelentette Kovács Mátyás szerződtetését.

A 22 éves szélső a 2018-19-es szezonban került a klub akadémiájára, ahol végigjárta a ranglétrát, a 2021-22-es idényben pedig a felnőttek között is bemutatkozott. Az MTK-ban 33 alkalommal lépett pályára az NB I-ben, ám az az utóbbi két szezonban kölcsönben szerepelt a Fehérvár FC-ben és az FC Kosicében – utóbbiban 38 tétmérkőzésen 8 gólt szerzett és 9 gólpasszt adott.

A belga klub a honlapján arról adott tájékoztatást, hogy kétéves szerződést kötöttek Kováccsal, további egyéves hosszabbítási opcióval. A RAAL La Louviére a 16 csapatos belga első osztály legutóbbi kiírásának alapszakaszában az utolsó előtti helyen végzett, az alsóházi rájátszásban aztán bebiztosította bennmaradását.

Kapcsolódó
Hegyi Krisztián
„Az összes lehetőség közül őt választottuk” – cseh csapat igazolta le a fiatal magyar kapust
Hegyi Krisztián légiós topcsapathoz igazolt.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

Menetrend Tabella Csapatok Góllövők Helyszínek Ágrajz

Egri Viktor: Nyugi, Neymar a többiek után eredt szobabiciklivel

Friss

Népszerű

Összes
Pajor Tamás: Mindannyian benne vagyunk a kakiban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik