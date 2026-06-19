Belga élvonalbeli csapat vette meg az MTK szélsőjét

A 22 éves szélső a 2018-19-es szezonban került a klub akadémiájára, ahol végigjárta a ranglétrát, a 2021-22-es idényben pedig a felnőttek között is bemutatkozott. Az MTK-ban 33 alkalommal lépett pályára az NB I-ben, ám az az utóbbi két szezonban kölcsönben szerepelt a Fehérvár FC-ben és az FC Kosicében – utóbbiban 38 tétmérkőzésen 8 gólt szerzett és 9 gólpasszt adott.

A belga klub a honlapján arról adott tájékoztatást, hogy kétéves szerződést kötöttek Kováccsal, további egyéves hosszabbítási opcióval. A RAAL La Louviére a 16 csapatos belga első osztály legutóbbi kiírásának alapszakaszában az utolsó előtti helyen végzett, az alsóházi rájátszásban aztán bebiztosította bennmaradását.