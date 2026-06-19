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Belföld

A Tisza benyújtotta a polgármesterek fizetésének korlátozásáról szóló törvényjavaslatot

Országgyűlés plenáris ülése 2026. június 8-án az Országházban.
admin Dienes Gábriel
2026. 06. 19. 20:13
Országgyűlés plenáris ülése 2026. június 8-án az Országházban.
A javaslat indoklása szerint a közpénzekkel való takarékos gazdálkodás érdekében van szükség a polgármesterek fizetésének korlátozására.

Szabó Tibor tiszás képviselő benyújtotta a módosító javaslatot, amellyel a polgármesterek és a megyei önkormányzatok vezetőinek fizetését korlátoznák.

A törvényjavaslat „nemzetgazdasági érdekből, a közpénzekkel való takarékos gazdálkodás és a helyi közszolgáltatások elsődlegessége érdekében” megakadályozza a polgármesterek és a vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnöke illetményének automatikus, évről évre történő emelkedését. Ennek érdekében a módosítás az ezekkel a pozíciókkal járó fizetéseket fixen a KSH által megállapított 2024. évi nemzetgazdasági bruttó átlagkeresethez rögzítené. Július 1-től ugyanis már a 2025-ös nemzetgazdasági átlagkereseti adat lépett volna érvénybe, ami által automatikusan megemelkedett volna a polgármesterek és a megyei közgyűlési elnökök fizetése.

A javaslat emellett megszüntetné a városvezetőknek, a megyei közgyűlési elnököknek és helyetteseiknek az önkormányzati törvényben rögzített, illetményhez vagy tiszteletdíjhoz igazodó havi átalány-költségtérítési jogosultságát.

A törvényjavaslat a megyei önkormányzatok vezetőire vonatkozó illetményi szorzószámot a nemzetgazdasági átlagkereset négyszereséről kétszeresére csökkentené.

„A javaslat elfogadása törvényi szintű beavatkozást igényel, mert az automatikus illetményváltozás és a költségtérítési jogosultság az Mötv. [az önkormányzati törvény] szabályain alapul. A módosítás illeszkedik ahhoz a közpolitikai célhoz, hogy az önkormányzati rendszerben a személyi juttatások korlátozása a helyi közszolgáltatások, a kistelepülési feladatellátás, valamint az intézményfenntartási és működési kiadások elsődlegességét szolgálja” – írják az indoklásban.

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